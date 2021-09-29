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Sohu: попытка очернить российские авиадвигатели обернулась полным провалом для США
Армия
Sohu: попытка очернить российские авиадвигатели обернулась полным провалом для США
rostec.ru  /  Ростех

Пекин, 29 сентября. Вашингтону следует обратить внимание на постоянные жалобы пилотов ВВС США, а не заниматься очернением российских авиадвигателей, считают эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики отмечают, что лишь несколько государств осуществляют разработку двигателей для истребителей. В настоящее время в их число входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. При этом далеко не все из них производят качественные моторы, передает «ПолитРоссия».

Недавно эксперты США подвергли критике российский многоцелевой истребитель Су-30. Американцы утверждают, что стоимость обслуживания Су-30 якобы значительно выше, чем американских F-16. По их словам, за весь жизненный цикл истребителя авиадвигатель российской машины меняется около шести раз. При этом на F-16 подобная замена происходит только один раз. Аналитики из США уверены, что данный факт якобы свидетельствует о «высоком качестве американских силовых агрегатов».

Китайские эксперты назвали домыслами утверждения американских коллег, отметив, что пилоты ВВС США регулярно жалуются на проблемы с двигателями F-16. Кроме того, российские и американские специалисты используют разный подход к определению жизненного цикла авиадвигателя. Так, россияне признают агрегат устаревшим после замены более 50 % компонентов. Американцы же постоянно обновляют все узлы истребителя.

«Из-за разницы в подходах к обслуживанию двигателей кажется, что американские моторы работают дольше», — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин назвал отказ Соединенных Штатов от покупки российских ракетных двигателей РД-180 временной мерой. По его словам, в настоящее время у Вашингтона находятся на хранении не менее 50 российских агрегатов, поэтому американская сторона временно приостановила закупку российских ракетных двигателей.

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россия сша авиадвигатели
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