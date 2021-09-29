Симферополь, 29 сентября. Принятая украинским кабмином стратегия по «деоккупации» Крыма — это глупый и безнадежный фарс, заявил губернатор полуострова Сергей Аксенов.

Аксенов резко раскритиковал одобренный правительством президента Владимира Зеленского план по «возвращению» региона под контроль Киева. Глава республики призвал Украину и коллективный Запад перестать витать в облаках и признать объективную реальность: Крымский полуостров — часть суверенной территории Российской Федерации, вернувшаяся под юрисдикцию Москвы абсолютно законным путем.

«Никакие стратегии, планы, шаги не могут влиять на российский статус Крыма. Этот глупый и безнадежный фарс нацелен лишь на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем и демонстрацию того, что Киев всеми силами якобы пытается вернуть контроль над полуостровом», — отрезал Аксенов.

Единственный толк от таких документов — развитие творческого начала у их авторов, шутит Аксенов. Обозреватель Федерального агентства новостей рассказал, как объективная политическая и экономическая реальность возвращает киевских чиновников с небес на землю.