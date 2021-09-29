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Участники российско-монгольских учений «Селенга» отработали уничтожение «диверсантов»
Армия
Участники российско-монгольских учений «Селенга» отработали уничтожение «диверсантов»
vk.com  /  Типичный Нижний Новгород /Кирилл Мартынов

Улан-Удэ, 29 сентября. Военнослужащие ВС РФ и монгольской армии ликвидировали условных «боевиков» во время очередного этапа совместных учений «Селенга».

Российские и монгольские бойцы провели тренировки на полигоне Дойтын Ам, сообщили представители пресс-службы Восточного военного округа (ВВО).

«Военнослужащие мотострелкового подразделения Восточного военного округа и военнослужащие Вооруженных сил Монголии совместными действиями уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника в труднодоступной местности», — отметили представители ВВО.

В ходе отработки уничтожения условных диверсантов для переброски войск были использованы вертолеты МИ-8АМТШ «Терминатор» российского производства, сообщается в опубликованном релизе.

Ранее стало известно об отправлении из Белоруссии к местам постоянной дислокации последнего эшелона с российскими участниками стратегических учений «Запад-2021». О первом использовании новейшего российского боевого робота «Уран-6» на маневрах «Дружба-2021» информировал телеканал «360».

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россия учения вс рф монголия
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