Энергетический кризис в Поднебесной: как Пекин попал в ловушку «зеленых»

Северо-восточный сосед России, Китай, несмотря на сумасшедшие темпы роста экономики в последние десятилетия, испытывает серьезные проблемы. В стране наступил энергетический кризис, работа части производств в трех провинциях Китая была приостановлена. Американские санкции с китайских компаний тоже никто не снимал.

Как Китай попал в энергетическую ловушку? Могут ли США еще больше усилить санкционное давление на КНР, чтобы заставить ее отвернуться от России? С какой целью руководство Поднебесной загоняет свое население в «цифровую тюрьму» с помощью социального рейтинга? На эти и другие вопросы ответил востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Энергетическая ловушка от «зеленых»

На этой неделе около 20 провинций и других регионов Китая ввели ограничение на потребление электроэнергии. А в трех северо-восточных регионах — Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин — эти ограничения затронули не только производственные предприятия, но и домохозяйства. Эксперты говорят, что энергетические проблемы вызваны дефицитом угля.

За текущий год потребление энергии в Китае выросло на 14%, а добыча угля — всего на 6%. С этим мнением согласен и Кирилл Котков. Однако он отметил, что Поднебесная не оказалась бы в таком положении, если бы не пала жертвой общемировой пропаганды сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

«Причин дефицита электроэнергии в КНР несколько. И одна из них — это грандиозная ложь о потеплении климата, в которую все верят. В Китае действительно в местах наибольшего скопления населения и на территориях сосредоточения промышленности существуют проблемы с экологией. Это факт. Страна пытается найти выход, чтобы отказаться от угольной индустрии. Но в реальности не может этого сделать, поскольку это лишение рабочих мест для людей, задействованных в отрасли. При этом власти Китая не выказывают 100-процентного единства мнений по этому вопросу. Так или иначе попытались сократить выбросы углерода, да и зимняя Олимпиада скоро — как-то нужно подчистить воздух над Пекином. Но мы видим, как только Китай вовлекся в тему снижения выбросов углеводорода, у него появились проблемы», — пояснил Котков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он напомнил, что подобный энергетический кризис уже был в стране в начале 2000-х, но причины крылись в активном развитии производств, а не в «зеленой повестке», которая тормозит развитие угледобывающей промышленности и работы электростанций, работающих на угле. Как рассказал востоковед, тогда проблему удалось решить за счет строительства крупнейшей гидроэлектростанции «Три ущелья», общая мощность которой составляет 22,5 ГВт, а среднегодовая выработка — около 100 млрд кВт ч. Теперь ситуация иная — второй такой ГЭС не построили, но в угоду «зеленым» под удар попали угольные электростанции, производящие до 70% электроэнергии в стране.

«Цифровой концлагерь»: плохо для личности — хорошо для государства

Система социального рейтинга в Китае работает уже несколько лет. Например, люди с низкими баллами не могут занимать высокую должность. В последнее время о ней так активно заговорили, потому что теперь сбор и анализ данных осуществляют нейросети.

Для отслеживания поведения граждан используется сеть камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Она позволяет мгновенно идентифицировать человека и в случае необходимости повышает или понижает его рейтинг. Сделал акт благотворительности — рейтинг повысился, нахамил в общественном транспорте — упал. И чем выше рейтинг гражданина, тем более широкие возможности открываются перед ним и тем доступнее различные социальные блага. По мнению Коткова, китайским властям сейчас как никогда необходим контроль за гражданами и их поведением.

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«Сейчас в Китае сформировался большой круг очень богатых людей, олигархов, чья внутренняя идеология далека от коммунистической. В этой ситуации необходимо ввести систему социального кредита, чтобы не потерять власть и всех контролировать. В социальном рейтинге применяются комплексные подходы. Они позволяют собрать объективные данные о ресурсах страны и реальные возможности ее населения. В настоящее время программа социального кредита носит все же пилотный характер. В Китае есть на ком ее апробировать», — сказал Котков.

По словам ученого, КНР начинает оказывать помощь в создании подобных программ для стран Латинской Америки и Африки. А это позволит китайцам с помощью внедренных чипов и жучков собирать информацию уже и об эти странах. Получается, китайский социальный рейтинг — это палка о двух концах. Как пояснил Котков, с одной стороны — это «цифровой концлагерь» для населения, с другой — широкие возможности для государства. Ведь трезво оценивая свои возможности и зная недостатки, можно максимально эффективно выстраивать и политическую, и экономическую стратегии. Хотя при этом он согласился, что с точки зрения гражданина эта система — нарушение прав и свобод человека.

Опасный сосед или соратник

Россияне к дружбе со своим северо-восточным соседом относятся скептично, хотя за происходящими в Китае событиями наблюдают с изрядным интересом. Чаще всего в контексте скрытой угрозы, исходящей от КНР, говорят о территориальных претензиях китайцев на дальневосточные земли. И они действительно есть, но скрытые, убежден Котков.

«Скрытый территориальные претензии на территории российского Дальнего Востока у Китая на самом деле есть. Все китайцы знают, что в 1858–1860 годах, по их версии, Россия навязала Китаю неравноправные договора и отторгла в свою пользу свыше 1 млн 700 тыс. кв. км территорий. Но скрытые территориальные претензии к России есть не только у Китая, а практически у всех стран, которые граничат с нами», — прокомментировал Котков.

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

Ученый предостерег: если Россия не будет осваивать территории Сибири и Дальнего Востока, то они действительно могут отойти Китаю. Но тут же пояснил, что неоколонизация XXI века не обязательно подразумевает войну с захватом территории или ее аннексию. «Жертва» формально сохраняет свою независимость, но по факту ее территория и деловые круги куплены страной-колонизатором. Защита от этого только одна — развивать свои регионы самостоятельно. И Россия занимается этим довольно планомерно, учитывая предложение министра обороны Сергея Шойгу о строительстве крупных мегаполисов в Сибири. Да и Китай в таком положении, что ему выгодна дружба с Россией, которой даже США не состоянии помешать, заключил Котков.