Украина продлила запрет на импорт российского и белорусского электричества

Киев, 29 сентября. Власти Украины продлили до ноября 2021 года запрет на закупки электроэнергии у России и Белоруссии. Ограничения на импорт электричества действуют с конца мая.

Как говорится в заявлении регулятора, в период с 26 мая по 23 сентября министерство энергетики не сообщало о необходимости восстановления импорта. Согласно позиции ведомства, поставки электроэнергии из РФ и Белоруссии «противоречат стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожают энергетической безопасности». Действие текущего запрета завершается 1 октября.

Украина начала закупать электроэнергию у Белоруссии в начале января 2021 года. Киев вынужден был обратиться за дополнительными мощностями в связи с ухудшением погодных условий и увеличением потребления энергии.

Украинские депутаты все еще не могут принять бюджет страны на 2022 год. Дело в том, что предыдущий документ был значительно скорректирован при помощи США. Поэтому в этом году бюджет заранее подготовили к правкам из Вашингтона.