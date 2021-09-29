Бывший муж Гагариной подтвердил слухи о ее романе с саундпродюсером Чиняевым

Москва, 29 сентября. Экс-супруг популярной певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил, что его бывшая жена закрутила новый роман после развода.

Исполнительница хита «Спектакль окончен» рассталась с мужем в прошлом году и теперь воспитывает их общую дочь Мию. После расставания Гагариной с супругом в Сети появились слухи о ее любовных отношениях с саундпродюсером Владимиром Чиняевым. Артистка и ее новый избранник попадали на фото и видео, опубликованные в интернете.

Исхаков подтвердил сведения о любовной связи певицы и саундподюсера в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак». Отвечая на соответствующий вопрос журналистки Ксении Собчак, фотограф отказался называть имя нового избранника бывшей жены, однако отметил, что все слухи из Сети являются правдой.

Экс-супруг артистки добавил, что он не в восторге от этих отношений, так как ему передают некие сведения о Чиняеве. Исхаков, по его словам, не желает, чтобы новый избранник Гагариной общался с его дочерью.

«Та информация, которой я обладаю, позволяет мне судить об этом таким образом, что я не хочу, чтобы этот человек находился рядом с моей дочерью и каким-то образом на нее влиял или мог повлиять, или взаимодействовал», — подчеркнул фотограф.

В интервью Собчак Дмитрий Исхаков назвал причину развода с Полиной Гагариной. По словам экс-супруга певицы, они разошлись из-за разницы в приоритетах.