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Путин: «Турецкий поток» дает Анкаре чувство стабильности

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 15:36
Экономика
Путин: «Турецкий поток» дает Анкаре чувство стабильности
turkstream.info

Сочи, 29 сентября. Благодаря «Турецкому потоку» Турция чувствует себя уверенно в период трудностей на европейском газовом рынке. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В этой связи он поблагодарил турецкого лидера Реджепа Эрдогана за неизменно последовательную позицию по созданию этого газопровода. Магистраль отвечает интересам обеих стран, подчеркнул Путин, обращаясь к президенту Турции.

«Сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно», — указал глава российского государства.

Российско-турецкие отношения развиваются в позитивном направлении, также заявил Владимир Путин в ходе переговоров с Эрдоганом. Он подчеркнул, что Турция и РФ успешно нарастили товарооборот в период пандемии коронавируса.

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