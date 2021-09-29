Путин: «Турецкий поток» дает Анкаре чувство стабильности

Сочи, 29 сентября. Благодаря «Турецкому потоку» Турция чувствует себя уверенно в период трудностей на европейском газовом рынке. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В этой связи он поблагодарил турецкого лидера Реджепа Эрдогана за неизменно последовательную позицию по созданию этого газопровода. Магистраль отвечает интересам обеих стран, подчеркнул Путин, обращаясь к президенту Турции.

«Сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно», — указал глава российского государства.

Российско-турецкие отношения развиваются в позитивном направлении, также заявил Владимир Путин в ходе переговоров с Эрдоганом. Он подчеркнул, что Турция и РФ успешно нарастили товарооборот в период пандемии коронавируса.