Только на «мове»: Киев введет новые санкции против украинских оппозиционных телеканалов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял к рассмотрению предложение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя о введении дополнительных санкционных мер в отношении ряда телевизионных каналов Украины, якобы пропагандирующих в своем эфире идеи Русского мира. Если подобное предложение будет одобрено, из сетки регулярного вещания исчезнут последние оппозиционные по отношению к официальному Киеву СМИ. При этом соответствующую политику украинских властей уже осудили профильные международные организации. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.
Две недели назад украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь выступил с инициативой «показательного наказания» нескольких центральных украинских студий телевидения и соответствующих вещательных каналов. Дескать, эти структуры грубо нарушают действующее местное законодательство и продолжают демонстрировать в эфире «русскоязычную продукцию», включая советские художественные фильмы и ток-шоу, участники которых говорят на «языке страны-агрессора».
«Многочисленные материалы подтверждают факты наглого нивелирования культурных правил нашего государства со стороны телевизионщиков, — заявил Тарас Дмитриевич. — Этому будет положен конец».
При этом украинский чиновник подверг резкой критике работу Национального совета по ТВ и радиовещанию Украины, который якобы «только фиксирует соответствующие нарушения законодательства, но не хочет бороться с российской пропагандой». В итоге Креминь клятвенно пообещал «найти на всех управу».
И ведь нашел. Накануне стало известно, что СНБО начал проверку контента телеканалов «Интер», «Мега» и «Украина» на предмет призывов к сепаратизму и свержению действующей украинской власти. По предварительным данным, инспекторы уже обнаружили упомянутые нарушения. Например, «Интер» периодически показывает сериал «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (СССР, 1979–1985 гг.) без обязательного дубляжа на украинском языке, а в ток-шоу канала «Украина» регулярно появляются русскоговорящие граждане, слова которых на мову никто не переводит.
Как сообщил корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности один из добровольных инспекторов СНБО, уже собранных доказательств будет достаточно, чтобы «оштрафовать их на крупную сумму, а впоследствии — добиться временного запрета на вещание». Когда и против кого именно упомянутый совет введет свои санкции, пока не сообщается.
«Все мы были свидетелями процесса закрытия телеканалов «112», ZIK и NewsOne, которые сегодня работают в режиме интернет-трансляций, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрист Виктор Барчук. — Когда работу этих СМИ ограничивали, никто не задавал потребителям информации вопрос относительно целесообразности такого ограничения. Нет никаких сомнений, что под давлением государственных структур в подполье уйдут еще несколько каналов».
На вопрос, как в данном контексте будет обеспечиваться свобода слова на Украине, Барчук ответил буквально следующее:
«Свобода слова в нашей стране будет только на «мове» и только для патриотов».
На этом фоне сразу несколько международных структур осудили нынешнюю политику Киева.
«Санкции в отношении оппозиционных средств массовой информации, применяемые украинскими властями, противоречат не только мировым стандартам, но и здравому смыслу, — говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. — Мы призываем украинскую сторону принять все необходимые меры для того, чтобы исправить уже допущенные государственными структурами [в этом контексте] ошибки и предотвратить их повторение».
Этот призыв еще раз озвучила руководитель мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций Матильда Богнер:
«Цензура в отношении вещателей на Украине не только противоречит здравому смыслу, но и пагубно влияет на имидж этой страны в глазах мировой общественности».
Тем временем в СНБО объявили о намерении рассмотреть вопрос санкций против нескольких украинских русскоязычных изданий в интернете.