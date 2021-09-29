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Только на «мове»: Киев введет новые санкции против украинских оппозиционных телеканалов

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 17:17
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Политика
Только на «мове»: Киев введет новые санкции против украинских оппозиционных телеканалов
Федеральное агентство новостей  / 

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял к рассмотрению предложение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя о введении дополнительных санкционных мер в отношении ряда телевизионных каналов Украины, якобы пропагандирующих в своем эфире идеи Русского мира. Если подобное предложение будет одобрено, из сетки регулярного вещания исчезнут последние оппозиционные по отношению к официальному Киеву СМИ. При этом соответствующую политику украинских властей уже осудили профильные международные организации. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Две недели назад украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь выступил с инициативой «показательного наказания» нескольких центральных украинских студий телевидения и соответствующих вещательных каналов. Дескать, эти структуры грубо нарушают действующее местное законодательство и продолжают демонстрировать в эфире «русскоязычную продукцию», включая советские художественные фильмы и ток-шоу, участники которых говорят на «языке страны-агрессора».

«Многочисленные материалы подтверждают факты наглого нивелирования культурных правил нашего государства со стороны телевизионщиков, — заявил Тарас Дмитриевич. — Этому будет положен конец».

При этом украинский чиновник подверг резкой критике работу Национального совета по ТВ и радиовещанию Украины, который якобы «только фиксирует соответствующие нарушения законодательства, но не хочет бороться с российской пропагандой». В итоге Креминь клятвенно пообещал «найти на всех управу».

И ведь нашел. Накануне стало известно, что СНБО начал проверку контента телеканалов «Интер», «Мега» и «Украина» на предмет призывов к сепаратизму и свержению действующей украинской власти. По предварительным данным, инспекторы уже обнаружили упомянутые нарушения. Например, «Интер» периодически показывает сериал «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (СССР, 1979–1985 гг.) без обязательного дубляжа на украинском языке, а в ток-шоу канала «Украина» регулярно появляются русскоговорящие граждане, слова которых на мову никто не переводит.

Только на «мове»: Киев введет новые санкции против украинских оппозиционных телеканалов
Федеральное агентство новостей  / Леонид Андросов

Как сообщил корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности один из добровольных инспекторов СНБО, уже собранных доказательств будет достаточно, чтобы «оштрафовать их на крупную сумму, а впоследствии — добиться временного запрета на вещание». Когда и против кого именно упомянутый совет введет свои санкции, пока не сообщается.

«Все мы были свидетелями процесса закрытия телеканалов «112», ZIK и NewsOne, которые сегодня работают в режиме интернет-трансляций, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрист Виктор Барчук. — Когда работу этих СМИ ограничивали, никто не задавал потребителям информации вопрос относительно целесообразности такого ограничения. Нет никаких сомнений, что под давлением государственных структур в подполье уйдут еще несколько каналов».

На вопрос, как в данном контексте будет обеспечиваться свобода слова на Украине, Барчук ответил буквально следующее:

«Свобода слова в нашей стране будет только на «мове» и только для патриотов».

Только на «мове»: Киев введет новые санкции против украинских оппозиционных телеканалов
Федеральное агентство новостей  / Леонид Андросов

На этом фоне сразу несколько международных структур осудили нынешнюю политику Киева.

«Санкции в отношении оппозиционных средств массовой информации, применяемые украинскими властями, противоречат не только мировым стандартам, но и здравому смыслу, — говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. — Мы призываем украинскую сторону принять все необходимые меры для того, чтобы исправить уже допущенные государственными структурами [в этом контексте] ошибки и предотвратить их повторение».

Этот призыв еще раз озвучила руководитель мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций Матильда Богнер:

«Цензура в отношении вещателей на Украине не только противоречит здравому смыслу, но и пагубно влияет на имидж этой страны в глазах мировой общественности».

Тем временем в СНБО объявили о намерении рассмотреть вопрос санкций против нескольких украинских русскоязычных изданий в интернете.

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