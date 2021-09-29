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Россия обратилась к ЮНЕСКО из-за блокировки немецкоязычных каналов RT на YouTube

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 15:28
Политика
Россия обратилась к ЮНЕСКО из-за блокировки немецкоязычных каналов RT на YouTube
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Москва, 29 сентября. Россия призвала ЮНЕСКО обратить внимание на блокировку немецкоязычных каналов RT на YouTube. Об этом сообщили в постпредстве РФ при организации.

Российская сторона подчеркнула, что видеохостинг проявляет информатическую агрессию в адрес операторов группы RT. Действия YouTube направлены на ограничение доступа к информации, уточнили в постпредстве.

«Призываем ЮНЕСКО немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры и подавление свободы выражения мнений», — указано в сообщении.

Ранее кабмин Германии заявил о непричастности к блокировке каналов RT на YouTube. Решение было принято администрацией самого хостинга

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