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Четверо суданских мигрантов погибли в пустынных районах Ливии
Весь мир
Четверо суданских мигрантов погибли в пустынных районах Ливии
pixabay.com  / 

Триполи, 29 сентября. Четверо граждан Судана погибли в пустынных районах Ливии, сообщает The Libya Observer.

Мигранты пытались пересечь пустыню недалеко от ливийско-суданской границы. Все четверо погибли при загадочных обстоятельствах. Фотографии с обнаруженными телами граждан восточноафриканской страны опубликовали в соцсетях.

Четверо суданских мигрантов погибли в пустынных районах Ливии
Prt Scr twitter.com  / @Lyobserver

Ранее пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли заявила, что в общей сложности официально пропавшими без вести в Ливии считаются 18 тысяч мигрантов.

«Есть опасения, что многие из них попали в руки преступных группировок и торговцев людьми», — добавила она.

Североафриканское государство является транзитной страной для беженцев, которые пытаются добраться по морю к европейским берегам. Согласно данным МОМ, за 2021 год ливийские силовики помешали попасть в ЕС более 24 тысячам беженцам.

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мигранты ливия
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