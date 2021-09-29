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Наставник молодежной сборной России по гандболу подал в отставку
Спорт
Наставник молодежной сборной России по гандболу подал в отставку
Prt Scr youtube.com  /  Гандбольный клуб &quot;Чеховские медведи&quot;

Москва, 29 сентября. Главный тренер мужской молодежной сборной России по гандболу Виталий Иванов ушел в отставку после скандала с участием игроков в договорных матчах.

Пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР) сообщила, что наставник мужской молодежной команды Виталий Иванов покинул занимаемый пост. Специалист, результаты работы тренерского штаба которого на чемпионате Европы в Хорватии были признаны исполкомом организации неудовлетворительными, подал заявление об отставке. Континентальное первенство среди молодежных сборных состоялось в августе этого года. Российская национальная команда заняла на турнире 15-е место, выиграв всего один матч.

Ранее ФГР были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации восемь игроков молодежной сборной страны. Спортсмены были заподозрены в причастности к противоправным схемам, связанным со ставками на матчи чемпионата Европы. Сегодня ФГР дисквалифицировала гандболистов на сроки до четырех лет.

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отставка спорт гандбол иванов сборная россии
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