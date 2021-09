Баранец: Саудовская Аравия устала от американских баз по всему Ближнему Востоку

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан стал самым высокопоставленным чиновником из администрации Байдена, посетившим с визитом Саудовскую Аравию. Его зарубежная поездка вызвала критику как в Соединенных Штатах, так и на Ближнем Востоке, поскольку отмечает возобновление поставок американского оружия арабскому королевству. Это оружие будет использовано для продолжения разрушительной войны в Йемене.

Администрация нового президента США Джо Байдена с самого начала постаралась максимально дистанцироваться от Саудовской Аравии, и заморозили огромный контракт на поставки вооружений, заключенный бывшим президентом Дональдом Трампом в 2017 году. Уже в январе Штаты «временно приостановили» поставки оружия королевству — до тех пор, пока не будут остановлены наступательные операции саудовской коалиции в Йемене. Байден с истинно-американским высокомерием объявил, что «не испытывает желания брататься с автократами и диктаторами».

В феврале Вашингтон нанес новый удар по отношениям двух стран: Байден приказал опубликовать отчет американской разведки по убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. США публично заявили, что считают принца Мухаммеда бин Салмана причастным к жестокому убийству и ввели санкции против 76 высокопоставленных лиц в Саудовской Аравии. Кроме того, был объявлен полный запрет на поставки оружия.

Новый удар по отношениям с саудитами Вашингтон нанес в 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года: для того, чтобы отвлечь внимание от катастрофического вывода войск из Афганистана, администрация Байдена опубликовала часть закрытого доклада о связях между террористами, уничтожившими Всемирный торговый центр, и саудовскими дипломатическими чиновниками в США. Как оказалось, арабские дипломаты общались с террористами и даже помогли им найти и поступить в летные школы.

Однако всего через неделю Госдепартамент США одобрил контракт на поставку военных услуг Саудовской Аравии на полмиллиарда долларов. Аналитики не сомневаются в том, что он будет одобрен Конгрессом США. Поездка советника Белого дома Джейка Салливана, спецпосланника США по Йемену Тима Лендеркинга и директора отдела Службы национальной безопасности США по Ближнему Востоку Бретта Макгурка в Эр-Рияд должна «подвести черту» под этой сделкой.

Цинизм администрации Байдена, которой удавалось удержаться от продажи оружия Саудовской Аравии всего лишь шесть недель, стала поводом для критики в соцсетях. И американцы, и жители ближневосточных стран пытаются напомнить Вашингтону, что продавать оружие Саудовской Аравии означает питать войну и гуманитарную катастрофу в Йемене.

