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Телеведущий Соловьев назвал «наглостью» просьбу властей США использовать базы ВС РФ
Армия
Телеведущий Соловьев назвал «наглостью» просьбу властей США использовать базы ВС РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 сентября. Намерение Вашингтона получить доступ к российской военной инфраструктуре является алогичным и сомнительным с юридической точки зрения, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Известный журналист жестко раскритиковал планы США использовать базы ВС РФ, якобы для совместной «борьбы с международным терроризмом» после вывода американских войск из Афганистана. Соловьев написал об этом в личном Telegram-канале.

«Разве такого рода взаимодействие не противоречит действующему американскому законодательству? Пусть США уже определится: так мы кто? Противник (как у них прописано в законе CAATSA) или союзник?», — возмутился телеведущий.

По словам Соловьева, просьбы Вашингтона о помощи к российским военным после ввода многочисленных санкций против РФ являются откровенной наглостью.

Ранее аналитики китайского издания Sohu предупредили ВВС США о тяжелых последствиях в случае продолжения их провокационной активности близ российских границ. Необоснованность попыток американских властей обвинить РФ в срыве совещания ОБСЕ освещал телеканал «360».

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россия сша соловьев базы
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