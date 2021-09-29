Телеведущий Соловьев назвал «наглостью» просьбу властей США использовать базы ВС РФ

Москва, 29 сентября. Намерение Вашингтона получить доступ к российской военной инфраструктуре является алогичным и сомнительным с юридической точки зрения, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Известный журналист жестко раскритиковал планы США использовать базы ВС РФ, якобы для совместной «борьбы с международным терроризмом» после вывода американских войск из Афганистана. Соловьев написал об этом в личном Telegram-канале.

«Разве такого рода взаимодействие не противоречит действующему американскому законодательству? Пусть США уже определится: так мы кто? Противник (как у них прописано в законе CAATSA) или союзник?», — возмутился телеведущий.

По словам Соловьева, просьбы Вашингтона о помощи к российским военным после ввода многочисленных санкций против РФ являются откровенной наглостью.

Ранее аналитики китайского издания Sohu предупредили ВВС США о тяжелых последствиях в случае продолжения их провокационной активности близ российских границ. Необоснованность попыток американских властей обвинить РФ в срыве совещания ОБСЕ освещал телеканал «360».