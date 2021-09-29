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Депутат Шеремет предложил Эрдогану посетить Крым во время визита в Россию
Политика
Депутат Шеремет предложил Эрдогану посетить Крым во время визита в Россию
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Симферополь, 29 сентября. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время визита в Россию скорректировать свой график, задержаться и посетить Крымский полуостров.

Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, турецкий лидер на различных международных площадках заявлял, что не признает российский статус Крыма. Сейчас у него есть возможность лично убедиться в выборе жителей полуострова.

«Предлагаю турецкому лидеру во время визита в Россию скорректировать свой график, задержаться и посетить наш Крым», — подчеркнул Шеремет.

Помимо этого, депутат отметил, что крымчане были бы рады приезду президента Турции, который стал бы первым в мире лидером иностранного государства, проявившего своим визитом уважение и мудрость по отношению к выбору народа полуострова.

Ранее турецкий государственный телеканал TRT Haber сообщил, что Эрдоган встретится с главой США Джо Байденом во время саммита G20, который состоится 30-31 октября в Риме.

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Шеремет турция эрдоган крым
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