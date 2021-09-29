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Миссия ООН в Ливии призвала расследовать похищение главы Лиги молодежи
Весь мир
Миссия ООН в Ливии призвала расследовать похищение главы Лиги молодежи
un.org  /  Eskinder Debebe / UN Photo

Триполи, 29 сентября. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) выразила обеспокоенность за безопасность главы Национальной лиги молодежи Имада аль-Харати, похищенного 26 сентября неизвестными боевиками при выходе из офиса в столице страны.

Нападение на активиста произошло после того, как он призвал к мирным демонстрациям в поддержку проведения всеобщих выборов 24 декабря. Его судьба до сих пор остается неизвестна.

«МООНПЛ подтверждает, что право на свободу выражения мнения и проведение собраний является фундаментальным и защищается национальным и международным правом», — говорится в заявлении.

Миссия также потребовала немедленного освобождения Аль-Харати и расследованию обстоятельств его похищения. В прошлую пятницу во время столичной демонстрации, к которой призывал глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба, протестующие держали в руках большие транспаранты, побуждающие к отмене ливийских выборов. Акцию поддержали сторонники «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ) и члены вооруженных группировок, что навело некоторых экспертов на мысль связать данное событие с похищением председателя молодежной лиги двумя днями позднее.

 

 

Со своей стороны, Национальный комитет по правам человека в Ливии выразил решительное осуждение насильственному исчезновению активиста Имада аль-Харати. Кроме того, министерство внутренних дел призвало Правительство национального единства и генеральную прокуратуру в Триполи начать всестороннее расследование инцидента, приложить усилия для его освобождения и привлечь к ответственности преступников.

Комитет осудил так называемую «эскалацию феномена произвольных арестов и похищений, которые представляют собой серьезное нарушение прав человека и свободы выражения мнений». Подобные случаи, согласно заявлению, ставят под угрозу политический процесс, достижение мира и проведение всеобщих выборов, назначенных на декабрь 2021 года.

Ранее Международная редакция ФАН сообщала о том, что за похищением Аль-Харати стоит триполитанское вооруженное формирование «Ан-Наваси». Согласно некоторым сведениям, общественный деятель находится в штаб-квартире преступной группировки, расположенной возле башни Абу Лейла.

Члены террористической организации «Братья-мусульмане», стремительно теряющей популярность среди населения Ливии, и аффилированные с ней структуры и группировки прилагают всевозможные усилия для срыва избирательного процесса и сохранения кризиса в стране. Так, лояльный Турции и ихванистам председатель Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри угрожал даже применить силу, если на пост президента выдвинут неугодного им кандидата.

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ливия
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