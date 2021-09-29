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Баранец: группа эсминцев ВМС США Greyhound бессильна против российских подлодок в Атлантике
Армия
Баранец: группа эсминцев ВМС США Greyhound бессильна против российских подлодок в Атлантике
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 29 сентября. Оперативная группа эсминцев ВМС США ничего не сможет противопоставить российским подлодкам в Атлантике. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США создали оперативную группу эсминцев Greyhound для противодействия российским подлодкам в Атлантическом океане. В ведомстве отмечают, что корабли будут выполнять ряд задач, в том числе отслеживание подводной активности российских субмарин в Атлантике, а также обеспечение безопасности территории США с моря, передает «Экономика Сегодня».

Военный эксперт Виктор Баранец отметил, что корабли ВМФ РФ почти не появлялись в Атлантике после развала СССР. Однако в последние годы российские военные регулярно выполняют задачи в этом регионе, что вызывает недовольство со стороны США и Великобритании. При этом в 2018 году Пентагон восстановил второй флот ВМС США из-за «всплеска активности российских подводных операций в Атлантике». Однако походы ВМФ РФ продолжают изматывать Вашингтон, действия которого не способны помешать свободному перемещению российских подлодок в Мировом океане.

По словам Баранца, группа эсминцев ВМС США бессильна против ВМФ РФ Атлантике. При этом Москва продолжает массовую модернизацию своего флота, что также является ответом России на создание Greyhound.

«Флот постоянно обновляется — строятся подводные лодки корабли, используются новейшие технологии. И российские военные присутствуют везде, где позволяет международное право. Поэтому американцы никак не могут повлиять на походы флота России», — сказал эксперт.

Ранее командующий надводным флотом ВМС США в Атлантическом океане Брендан Маклейн заявил, что к настоящему моменту в состав Greyhound входят ракетные эсминцы USS Thomas Hudner и USS Donald Cook. По его словам, через несколько месяцев к ним должен присоединиться эсминец USS The Sullivans, передает «Утро.ру».

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