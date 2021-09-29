Марш феминисток за аборты привел к столкновениям с десятками пострадавших

Мехико, 29 сентября. По меньшей мере 27 сотрудниц полиции получили ранения в результате столкновений на марше феминисток в столице Мексики. Об этом сообщает Группа экстренной медицинской помощи и спасения.

Кроме 27 полицейских, пострадали четыре женщины и пятеро мужчин, а также работница Секретариата правительства.

Inician manifestación con el Bloque Negro por delante, hacen pintas y cantan consignas ???? #Video Karla Rodríguez pic.twitter.com/C6C3cgSWOV — El Universal (@El_Universal_Mx) September 28, 2021

«В результате марша получили ранения 37 человек, из которых 27 были сотрудницами полиции. Четырем из них требуется госпитализация», — заявил представитель Секретариата по вопросам безопасности граждан Мехико Марсело Фигероа.

Фигероа добавил, что четыре работницы правоохранительных органов, которым требуется медицинская помощь, получили ушиб правого плеча, сотрясение мозга, травму шеи и отравление.

Reporte al final de la marcha:

37 personas heridas. De ellas, 27 compañeras policías, 1 compañera de Secretaría de Gobierno y 9 civiles (5 mujeres y 4 hombres).

De todas ellas, cuatro compañeras policías requirieron traslado hospitalario. https://t.co/WrmnMolU35 — Marcela Figueroa (@Maffiguer) September 29, 2021

В Международный день безопасного аборта, 28 сентября, феминистские организации провели марш за полную декриминализацию прерывания беременности в Мексике.

Continúan las respuestas de los policías con humo frente a Palacio Nacional ???? #Video Karla Rodríguez pic.twitter.com/q67HVToB4q — El Universal (@El_Universal_Mx) September 29, 2021

Около 19:30 по местному времени манифестанты собрались на Площади конституции в столице страны, однако вскоре им пришлось покинуть это место из-за ряда столкновений с сотрудниками полиции.

Одновременно женщины в масках предприняли попытку опрокинуть металлические ограждения, которыми была заставлена территория Национального дворца. Полиция применила огнетушители, слезоточивый газ и дымовые шашки, чтобы остановить протестующих.

Feministas intentan tirar bardas metálicas que cercan Palacio Nacional ???? #Video Karla Rodríguez pic.twitter.com/35DQgzUqF7 — El Universal (@El_Universal_Mx) September 28, 2021

Правоохранительные органы отмечают, что пострадавшие сотрудницы полиции не прибегали к насилию и использовали лишь средства индивидуальной защиты. Некоторые из них присоединились к феминистскому движению.

Reciben con pétalos de rosa al grupo de policías que participaron durante la marcha feminista ???? #Video Especial pic.twitter.com/BxZKmfjmbo — El Universal (@El_Universal_Mx) September 29, 2021

В начале сентября Верховный суд Мексики единогласно объявил криминализацию абортов неконституционной. Теперь власти в стране больше не могут осуществлять преследование по делам, связанным с прерыванием беременности. Многочисленные правозащитные организации назвали это решение «большой победой».