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Марш феминисток за аборты привел к столкновениям с десятками пострадавших
Весь мир
Марш феминисток за аборты привел к столкновениям с десятками пострадавших
Global Look Press/Keystone Press Agency  /  © Nadya Murillo

Мехико, 29 сентября. По меньшей мере 27 сотрудниц полиции получили ранения в результате столкновений на марше феминисток в столице Мексики. Об этом сообщает Группа экстренной медицинской помощи и спасения.

Кроме 27 полицейских, пострадали четыре женщины и пятеро мужчин, а также работница Секретариата правительства.

«В результате марша получили ранения 37 человек, из которых 27 были сотрудницами полиции. Четырем из них требуется госпитализация», — заявил представитель Секретариата по вопросам безопасности граждан Мехико Марсело Фигероа.

Фигероа добавил, что четыре работницы правоохранительных органов, которым требуется медицинская помощь, получили ушиб правого плеча, сотрясение мозга, травму шеи и отравление.

В Международный день безопасного аборта, 28 сентября, феминистские организации провели марш за полную декриминализацию прерывания беременности в Мексике.

Около 19:30 по местному времени манифестанты собрались на Площади конституции в столице страны, однако вскоре им пришлось покинуть это место из-за ряда столкновений с сотрудниками полиции.

Одновременно женщины в масках предприняли попытку опрокинуть металлические ограждения, которыми была заставлена территория Национального дворца. Полиция применила огнетушители, слезоточивый газ и дымовые шашки, чтобы остановить протестующих.

Правоохранительные органы отмечают, что пострадавшие сотрудницы полиции не прибегали к насилию и использовали лишь средства индивидуальной защиты. Некоторые из них присоединились к феминистскому движению.

В начале сентября Верховный суд Мексики единогласно объявил криминализацию абортов неконституционной. Теперь власти в стране больше не могут осуществлять преследование по делам, связанным с прерыванием беременности. Многочисленные правозащитные организации назвали это решение «большой победой».

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