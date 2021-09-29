Солиста «Песняров» Леонида Борткевича похоронили возле помойки

Минск, 29 сентября. Выяснились неожиданные подробности о могиле солиста ВИА «Песняры» Леонида Борткевича. Известного музыканта похоронили возле мусорных баков.

Внимание к месту последнего пристанища заслуженного артиста Белорусской ССР привлекли его поклонники и друзья. Певец похоронен на Восточном кладбище Минска, однако не на Аллее звезд, где покоятся другие знаменитости, а на самой окраине возле дороги. Многолетняя поклонница «Песняров» и подруга Борткевича Татьяна Ташкевич сильно расстроена этой ситуацией.

«Буквально в пяти метрах от могилы стоят мусорные баки. Я собственными глазами наблюдала, как мусоровоз приезжал забирать контейнеры, неповоротливо грузил, а колесами наезжал прямо на Ленину могилу!» — возмутилась женщина.

Место захоронения солита «Песняров» привело в негодование и его бывшего пиар-директора Антонину Саврасову-Абрамову. Она отметила, что Борткевич внес ощутимый вклад в популяризацию белорусской песни, поэтому заслуживает быть похороненным в более статусном месте.

«Помойка, куда его похоронили, — это плевок в память о Леониде Леонидовиче», — заявила Саврасова-Абрамова в комментарии NEWS.RU.

Леонид Борткевич скончался 13 апреля 2021 года от сахарного диабета. При этом вдова музыканта, модель Татьяна Родянко подозревала, что артиста отравили алкоголем.