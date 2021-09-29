Журналист Джерати обвинил Байдена в невыполнении обещания по политике в отношении России

Вашингтон, 29 сентября. Глава США Джо Байден с начала президентского срока еще ни разу не выполнил предвыборное обещание проводить жесткую политику в отношении Российской Федерации.

Соответствующее заявление сделал обозреватель журнала National Review Джим Джерати. По его словам, американский лидер позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и пообещал «защищать национальные интересы США в ответ на вредоносные действия России». Позже Байден захотел заставить его «заплатить» за якобы вмешательство в выборы пятилетней давности. Однако, по мнению журналиста, на этом решительность главы государства закончилась. Таким образом обозреватель журнала обвинил главу США в слишком мягкой политике в отношении РФ.

Таким образом в апреле 2021 года администрация Белого дома ввела дополнительные ограничительные меры в отношении российской стороны, а также анонсировала увеличение финансовой помощи для Украины. Однако в июне после первой встречи с Путиным президент Соединенных Штатов выступил за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, рассказал Джерати.

Помимо этого, американский журналист напомнил о согласии Байдена продлить действие Договора СНВ-3 и об отказе противостоять строительству российского газопровода «Северный поток — 2». Джерати уверен, что такая позиция ставит страны Европы в зависимость от газа РФ.

Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Байденом во время саммита G20, который пройдет 30-31 октября в Риме. Об этом сообщил государственный телеканал Турции TRT Haber.