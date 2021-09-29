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«Бла-бла-бла»: Грета Тунберг раскритиковала бездействие мировых лидеров
Общество

Экоактивистка Грета Тунберг обрушилась на мировых лидеров с критикой, назвав все обещания, касающиеся защиты окружающей среды, пустыми словами. На открытии климатического саммита уроженка Швеции привела данные ООН.

По прогнозам экспертов, к 2030 году объем выбросов углерода не просто не сократится, но увеличится на 16%.

«Это все, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, которые звучат великолепно, но пока что не привели ни к каким действиям. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях. Конечно, мы нуждаемся в конструктивном диалоге. Уже 30 лет «бла-бла-бла», и куда это нас привело?», — задала риторический вопрос экоактивистка.

По словам Греты, таких объемов достаточно, чтобы температура поднялась на 1,5 °C, и глобальное потепление стало необратимым. Решающий вклад в решение экологических проблем, по мнению экоактивистки, должно внести участие молодежи и обычных граждан во всем мире.

«Не поймите меня неправильно, мы все еще можем это изменить — это вполне возможно. Но это требует немедленного ежегодного сокращения выбросов. Изменений не произойдет в том случае, пока будет продолжаться так, как сегодня»,— уверена Грета.

Тунберг призвала мировых лидеров перейти от слов к действиям. Уже 31 октября в Глазго крупные страны установят более жесткие меры по контролю над выбросами углерода.

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экология изменение климата грета тунберг
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