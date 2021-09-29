Ежегодно в первых числах октября в мире проходит Неделя письма. Она посвящена значимости почтовых отправлений для человечества и важности сохранения почты, несмотря на ее стремительное замещение электронными средствами связи. Завершается Неделя письма праздником — Всемирным днем почты. У него давняя история и постоянная дата — 9 октября.

Как появился Всемирный день почты

Инициатором праздника выступил Всемирный почтовый союз. Его представители еще в 1939 году на международном конгрессе в Буэнос-Айресе предложили создать профессиональный праздник своих сотрудников всех странах мира. Тогда предложение не нашло поддержки, однако спустя 30 лет, на очередном конгрессе уже в Токио, оно прозвучало вновь и было принято общественностью. Впервые Всемирный день почты состоялся в 1970 году, поэтому среди международных праздников его уверенно можно назвать одним из старейших.

Старейшей среди глобальных организаций является и Всемирный почтовый союз (ВПС), основанный в 1874 году. Старше него только Международный союз электросвязи, однако последний не был поддержан ООН. ВПС был признан структурным подразделением ООН в 1948 году, а дата его создания, 9 октября, и стала Всемирным днем почты.

Федеральное агентство новостей /

Значение праздника

Задача торжества — продвижение новых услуг почтовой связи и привлечение внимания к труду сотрудников отделений. По статистике, в этой сфере услуг сегодня задействовано более пяти миллионов человек в мире, а количество отделений превышает 650 тысяч. Несмотря на появление электронных систем коммуникаций, для многих развивающихся стран значение почты остается столь же высоким, как и несколько десятилетий назад. Поэтому развитие почтовых сервисов, с точки зрения ООН, является одним из важнейших этапов реализации стратегии устойчивого глобального развития.

В этот день принято благодарить почтальонов, операторов, управляющих и других людей, которые участвуют в работе почтовых служб. В нашей стране это более 350 тысяч человек, которые трудятся в крупных и небольших подразделениях и выполняют важные социальные функции:

приносят пенсии и пособия;

помогают оформить подписку на печатные издания;

принимают коммунальные платежи.

Услугами почты ежедневно пользуются миллионы россиян, в особенности социально незащищенные слои населения.

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Как отмечают 9 октября Всемирный день почты

К этому празднику заранее готовятся и отмечают его в 150 странах мира. В некоторых государствах он стал выходным, что позволяет сотрудникам оторваться от трудовых будней и провести день с семьей, близкими или друзьями. Традиционные мероприятия праздника всегда массовые.

Филателистические выставки . Их проводят специализированные музеи и старейшие отделения, которые бережно хранят раритетные марки. Как правило, такие выставки проводят бесплатно, а музеи открывают двери для всех желающих.

. Их проводят специализированные музеи и старейшие отделения, которые бережно хранят раритетные марки. Как правило, такие выставки проводят бесплатно, а музеи открывают двери для всех желающих. Выпуск новых марок . Их презентуют не только к памятным датам, но и к юбилейным торжествам Всемирного почтового союза, государственным праздникам и памятным дням. Также проводят гашение марок — их аннулирование сувенирным штемпелем в торжественной обстановке.

. Их презентуют не только к памятным датам, но и к юбилейным торжествам Всемирного почтового союза, государственным праздникам и памятным дням. Также проводят гашение марок — их аннулирование сувенирным штемпелем в торжественной обстановке. Проведение семинаров и конференций . В них принимают участие сотрудники почтовых служб, которые обмениваются поздравлениями, делятся опытом, достижениями, планами.

. В них принимают участие сотрудники почтовых служб, которые обмениваются поздравлениями, делятся опытом, достижениями, планами. Проведение культурных мероприятий. Например, «Почтой России» по традиции проводится конкурс детского рисунка, а победителей награждают памятными призами.

В этот день принято обмениваться традиционной корреспонденцией: отправить бумажное письмо близкому человеку, подписать и прислать открытку. Такой способ уделить внимание обязательно будет замечен, так как уже давно вышел из моды.

Тем не менее на интенсивности работы почтовых служб это едва отражается. Ежесуточно только лишь Почта России обрабатывает более 1,5 миллиона отправлений — посылок и мелких пакетов, а ее автомобили проезжают по территории России колоссальные расстояния. В прошлом году они преодолели 468 млн км — это больше, чем три полета от Земли до Солнца.