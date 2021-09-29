Компании Big Pharma заставят заплатить индейцам чероки 75 млн долларов

Талекуа, 29 сентября. Индейцы чероки достигли соглашения с тремя фармацевтическими компаниями США по иску об опиоидной эпидемии на землях племен в Оклахоме. Производители лекарств обязались выплатить общинам компенсацию.

The nation filed the first suit of its kind in 2017, claiming drug distributors and pharmacies had fueled an epidemic on tribal lands in Oklahoma. https://t.co/s53uQg8CoD — HuffPost (@HuffPost) September 29, 2021

Фармпроизводители McKesson Corp., Amerisource Bergen Corp. и Cardinal Health согласились урегулировать иск индейцев и выплатить 75 миллионов долларов. Лидеры племен назвали решение «исторической победой» и заявили, что средства будут использованы для борьбы с опиоидной эпидемией и предотвращения наркомании. Согласно условию урегулирования, компенсацию выплатят в течение шести лет.

«Сегодняшнее соглашение внесло важный вклад в решение опиоидного кризиса в резервации чероки. Кризиса, который негативно повлиял на многих наших граждан», — говорится в заявлении одного из вождей Чака Хоскина — младшего.

Historic measure of #justice on our tribal lands. Work across successive @CherokeeNation administrations & attorneys general means funding we can use to address the impact of #opioids. Foresight & hard work of @toddhembree and @hill_starkey led the way. https://t.co/l0HMDA5HVf — Chuck Hoskin, Jr. (@ChuckHoskin_Jr) September 28, 2021

Опиоидный кризис

Племена чероки в 2017 году были одними из первых, кто подал иск к фармкомпаниям и аптекам из-за того, что они наводнили общины миллионами рецептурных опиоидных лекарств, вызывающих привыкание. По примерным подсчетам, на одного человека приходилось до 153 таблеток. Согласно исследованию, проведенному газетой Washington Post, коренные американцы на 50% чаще умирали от передозировок опиоидами, чем остальные.

Позднее в Америке было подано 3,3 тысячи аналогичных судебных исков. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, с 1999 по 2019 год из-за передозировки опиоидами умерло почти 500 тыс. человек.