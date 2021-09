Компании Big Pharma заставят заплатить индейцам чероки 75 млн долларов

Талекуа, 29 сентября. Индейцы чероки достигли соглашения с тремя фармацевтическими компаниями США по иску об опиоидной эпидемии на землях племен в Оклахоме. Производители лекарств обязались выплатить общинам компенсацию.

The nation filed the first suit of its kind in 2017, claiming drug distributors and pharmacies had fueled an epidemic on tribal lands in Oklahoma. https://t.co/s53uQg8CoD

Фармпроизводители McKesson Corp., Amerisource Bergen Corp. и Cardinal Health согласились урегулировать иск индейцев и выплатить 75 миллионов долларов. Лидеры племен назвали решение «исторической победой» и заявили, что средства будут использованы для борьбы с опиоидной эпидемией и предотвращения наркомании. Согласно условию урегулирования, компенсацию выплатят в течение шести лет.

Historic measure of #justice on our tribal lands. Work across successive @CherokeeNation administrations & attorneys general means funding we can use to address the impact of #opioids. Foresight & hard work of @toddhembree and @hill_starkey led the way. https://t.co/l0HMDA5HVf