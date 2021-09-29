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Компании Big Pharma заставят заплатить индейцам чероки 75 млн долларов
Весь мир
Компании Big Pharma заставят заплатить индейцам чероки 75 млн долларов
pixabay.com  /  jarmoluk

Талекуа, 29 сентября. Индейцы чероки достигли соглашения с тремя фармацевтическими компаниями США по иску об опиоидной эпидемии на землях племен в Оклахоме. Производители лекарств обязались выплатить общинам компенсацию.

Фармпроизводители McKesson Corp., Amerisource Bergen Corp. и Cardinal Health согласились урегулировать иск индейцев и выплатить 75 миллионов долларов. Лидеры племен назвали решение «исторической победой» и заявили, что средства будут использованы для борьбы с опиоидной эпидемией и предотвращения наркомании. Согласно условию урегулирования, компенсацию выплатят в течение шести лет.

«Сегодняшнее соглашение внесло важный вклад в решение опиоидного кризиса в резервации чероки. Кризиса, который негативно повлиял на многих наших граждан», — говорится в заявлении одного из вождей Чака Хоскина младшего.

Опиоидный кризис

Племена чероки в 2017 году были одними из первых, кто подал иск к фармкомпаниям и аптекам из-за того, что они наводнили общины миллионами рецептурных опиоидных лекарств, вызывающих привыкание. По примерным подсчетам, на одного человека приходилось до 153 таблеток. Согласно исследованию, проведенному газетой Washington Post, коренные американцы на 50% чаще умирали от передозировок опиоидами, чем остальные.

Позднее в Америке было подано 3,3 тысячи аналогичных судебных исков. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, с 1999 по 2019 год из-за передозировки опиоидами умерло почти 500 тыс. человек.

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сша опиоиды чероки
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