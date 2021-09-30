Военная операция в Сирии: как русские вернули сирийцам мир

30 сентября 2015 года Россия официально объявила о запуске антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике (САР). Соответствующее решение было одобрено Советом Федерации после обращения президента Сирии Башара Асада с просьбой об оказании помощи в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1, запрещена в РФ).



С этого момента в войне в Сирии произошел качественный перелом ситуации: ранее терявшие позиции под ударами боевиков правительственные войска и союзные формирования смогли полностью изменить ход боевых действий. Уже в 2017 году основные поставленные перед союзниками задачи были выполнены: террористической группировке ИГ и ее планам по созданию псевдо-«халифата» было нанесено сокрушительное поражение, а САР смогла снова вернуться к налаживанию мирной жизни после разрушительного военного конфликта.

К шестилетней годовщине начала военной операции России в Сирии руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum вспоминает о том, как ковался меч победы над террористами «Исламского государства», как шла подготовка к началу операции и как союзным силам удалось вернуть мир в САР.

Ситуация накаляется

К сентябрю 2015 года в арабской республике сложилась крайне опасная ситуация как для Ближнего Востока, так и для всего цивилизованного мира. В результате ползучей экспансии «Исламского государства» боевики создали на подконтрольных территориях квазигосударственные структуры управления и продолжали продвижение на запад. В то же время правительственные силы оказались не в состоянии сдержать натиск исламистов и остановить развал всей страны.

Федеральное агентство новостей /

К этому моменту боевики ИГ контролировали значительные территории в Центральной Сирии и постепенно теснили правительственные силы на запад. В мае 2015 года, развернув масштабное наступление на позиции военных сразу по двум направлениям, террористы взяли сирийскую Пальмиру, сдвинули линию фронта к Эль-Каръятейну и Тиясу и захватили всю сирийско-иракскую границу, прервав сообщение между двумя странами. К августу боевики овладели Эль-Каръятейном, что вызвало коллапс оборонительных порядков Сирийской Арабской Армии (САА). ИГ получило возможность прорваться к шоссе М-5 Дамаск — Алеппо, перерезав единственный крупный путь снабжения правительственных сил и раздробив надвое территорию, подконтрольную столице.



Кроме того, высока была вероятность продвижения боевиков к границе с Ливаном и расширения географии самопровозглашенного «халифата» ИГ. В довершение всех бед сирийская армия стала стремительно терять контроль над газовыми месторождениями: 7 сентября отряды ИГ захватили поле Джазаль — последнее, которое контролировалось правительственными войсками.

Федеральное агентство новостей /

Продвижение «Исламского государства» в Сирии и захват значительных территорий на востоке, севере и в центральной части страны спровоцировали настоящую гуманитарную катастрофу. По данным ООН, к 2015 году всего в ходе конфликта погибло около 220 тысяч человек. Экспансия исламистов вызвала массовый исход граждан из страны, колоссальный ущерб был нанесен экономике и инфраструктуре.



И в этих условиях, когда официальный Дамаск был на грани полного поражения в войне, Сирии неожиданно протянули руку помощи.

Слово России

28 сентября в ходе своего выступления на 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Путин раскритиковал подход западных держав к подрыву ситуации на Ближнем Востоке как итогу «арабской весны»:

«Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Конечно, политические, социальные проблемы в этом регионе назревали давно, и люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни, были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса — насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся».

Владимир Путин отметил, что возникший в результате подрыва государственности вакуум привел к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и террористами, в том числе — «Исламского государства». Кроме того, российский лидер подчеркнул, что и само ИГ возникло не на пустом месте: его продвигали как орудие против неугодных Западу светских режимов, однако организация вышла из-под контроля и начала экспансию в другие регионы:

«Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?».

В тот момент еще ничего не было известно о том, что Сирия обратилась к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с террористическими формированиями. Однако уже тогда было понятно: РФ официально занимает место политического арбитра на Ближнем Востоке, и в скором времени последует мощное движение в регион. А между тем полномасштабная подготовка к началу операции уже подходила к своему логическому завершению.

Затишье перед бурей

Действуя в соответствии с Договором «О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой» от 8 октября 1980 года, Башар Асад обратился к России с официальной просьбой об оказании военной помощи. На основании этой просьбы, после консультаций и переговоров Москвы и Дамаска, 26 августа 2015 года между странами было заключено Соглашение о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР.



Согласно тексту заявления, авиагруппа Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по просьбе правительства Сирии размещается на авиабазе Хмеймим бессрочно, аэродром передается российской стороне безвозмездно. Все вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы ввозятся на территорию арабской республики без сборов, пошлин и любого досмотра.



Первые сообщения о том, что Россия начала переброску военной техники и личного состава, появились в СМИ в августе-сентябре 2015 года. Тогда же передавалось об увеличении контингента РФ в 720-м пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе и о возможности использования российских войск в Сирии. На тот момент предполагалось, что Москва предложит объединить силы международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Однако тогда же высказывалось мнение, что, даже если США откажутся от предложения объединения сил, Россия начнет самостоятельную операцию в САР.



Для проведения военной операции армия РФ в кратчайшие сроки сумела перебросить, развернуть и подготовить для выполнения боевых задач полноценную войсковую группировку. Первоначально в состав авиагруппы ВКС России, базирующейся на авиабазе Хмеймим в окрестностях Латакии, вошли более полусотни самолетов и вертолетов. Костяк авиагруппы составляют модернизированные бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25. Кроме того, в нее включили несколько новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Для сопровождения ударной авиации на базе находится истребитель Су-30СМ, а оборону объекта несут вертолеты Ми-24 и Ми-8.



Большая часть российских военных бортов появилась в Сирии неожиданно — как для боевиков, так и для их партнеров на Западе. Одновременно была развернута переброска в Тартус кораблями т.н. «Сирийского экспресса» личного состава наземного персонала и частей охраны, запасов боеприпасов и ГСМ, военной техники и вооружения. У побережья Сирии заняли отведенные им квадраты корабли постоянного оперативного соединения ВМФ России на Средиземном море.



Когда все приготовления были завершены, 30 сентября Совет Федерации дал Владимиру Путину согласие на использование ВС РФ на территории САР. При этом речь шла лишь о применении военно-воздушных сил для оказания авиационной поддержки сухопутным войскам республики без проведения наземной операции. Однако вместе с авиагруппой ВКС РФ в Сирию были переброшены Силы специальных операций для обеспечения целеуказания боевой авиации и корректировки огня. На логистическом уровне снабженцы отлаживали работу «сирийского экспресса» таким образом, чтобы вооружение, экипировка, а также гуманитарная помощь для мирных жителей поступали в САР из России непрерывно и вовремя.

Первые успехи

В первый же день операции ВКС РФ устроили в небе Сирии настоящий «бомбовый конвейер», тщательно перепахивая вскрытые к тому времени разведкой объекты боевиков. После того как в 12:00 по московскому времени было опубликовано сообщение о начале операции, уже к 15:00 по Москве появились сведения о первых боевых вылетах российских фронтовых бомбардировщиков с авиабазы под сирийской Латакией.



Первыми под удар российских ВКС попали объекты группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в районах населенных пунктов Аль-Латамна и Кафр Зита в провинции Хама. Кроме того, были атакованы позиции боевиков в районах Джебель аз-Завия, Кесаб и Дейр-Ханна в Латакии. Следом российская авиация нанесла удары по оперативному штабу боевиков ИГ в горных районах САР.

Первые же атаки ВКС РФ помогли сирийской армии начать контрнаступление на позиции боевиков. 30 сентября силы САА и ополчение «Сил национальной обороны» (СНО) при поддержке российской авиации освободили от сил ИГ исторический христианский город Фруклус в провинции Хомс на пути к древней Пальмире.



В течение октября самолеты РФ наносили удары по позициям боевиков в различных провинциях Сирии, оказывая воздушную поддержку действиям сирийской армии. Только за первые 4 дня официального участия ВКС в бомбардировках в САР было нанесено более 50 ударов по объектам ИГ и других бандформирований. Кроме того, российская авиация оказала поддержку САА в наступлении на северо-западе Сирии, в частности в районе долины Эль-Габ.



Одновременно с наступлением в Хаме и Идлибе правительственные силы начали крупномасштабную операцию на севере Латакии, чтобы отбить у неприятеля граничащую с Турцией территорию провинции. К концу ноября сирийская армия и союзные силы при поддержке ВКС освободили 200 квадратных километров в данном районе. В итоге к окончанию наступления в провинции под контролем правительственных сил окажутся более 750 квадратных километров территории на северо-востоке Латакии, 50 деревень, включая опорные пункты противника в Сальме, Рабиа, Кинсиббе, и значительная часть ключевых высот в горных массивах Джебель Туркман и Джебель аль-Акрад.



Действия правительственных сил поддерживались не только российской авиацией с воздуха: на земле подразделениям сирийской армии также оказывали поддержку. Согласно сообщениям СМИ, примерно в начале октября 2015 года в Сирию прибывают сотрудники российской «ЧВК Вагнера», которые помогают САА в горной Латакии. Благодаря помощи русских специалистов правительственные силы САР смогли закрепиться на ключевых господствующих высотах в Северной Латакии, что обеспечило продвижение по всей линии фронта.

Федеральное агентство новостей /

В боях в Латакии российские силы понесли первые тяжелые потери. 24 ноября 2015 года турецкие F-16 сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 недалеко от сирийско-турецкой границы. Экипаж самолета катапультировался: командир экипажа подполковник Олег Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела боевиков с земли, а штурман, капитан Константин Мурахтин, приземлился живым вне зоны обстрела. В дальнейшем он был эвакуирован российской поисково-спасательной группой при поддержке сирийских спецназовцев и сил «Хезболлы». Во время операции погиб еще один российский военнослужащий — морской пехотинец Александр Позынич.

Федеральное агентство новостей /

Инцидент со сбитым Су-24 повлек за собой резкое ухудшение отношений России с Турцией. Анкара отказалась приносить извинения и выплачивать компенсации семьям погибших. В результате связи руководств двух стран сошли на нет. После полугода молчания и последовавших санкций со стороны Москвы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 июня 2016 года выразил глубокое сожаление по поводу инцидента и подчеркнул готовность делать все возможное для восстановления отношений.

Алеппо: бои вокруг города

Параллельно с боями в сирийской Латакии российские союзники оказывали активную поддержку сирийским военным в ходе ключевого сражения на севере САР — битвы за Алеппо. К тому моменту столкновения вокруг «северной столицы» Сирии превратились в позиционные бои без какого-либо численного и качественного перевеса сторон. Попытка прорваться в центральные и западные районы города и установить контроль над ключевой доминантой, Цитаделью Алеппо, у боевиков провалилась — сирийская армия и проправительственное ополчение не дали занять оставшуюся часть города. Тем не менее на протяжении нескольких лет, с 2012 по 2015 годы, оставшиеся под контролем сирийских властей районы Алеппо непрерывно обстреливались из минометов и артиллерии боевиков.



Кроме того, силы так называемой «Свободной сирийской армии» (ССА) и радикальных исламистов заняли большую часть старого Алеппо, а также старинную Великую мечеть Омейядов, включенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Культовое сооружение стало для террористов и штабом, и арсеналом, и тюрьмой — хотя сами боевики заявляли, что якобы правительственные силы устроили в мечети тюрьму и братские могилы. Преступления против культурных ценностей на этом, впрочем, не закончились: в 2013 году боевики ССА взорвали минарет мечети и ее южную стену.

Федеральное агентство новостей /

В то время как административный центр провинции находился в осаде боевиков, сирийской армии необходимо было расчистить плацдарм в провинции Алеппо, чтобы начать деблокаду города. 12 ноября 2015 года правительственные войска САР при поддержке самолетов авиагруппы ВКС России разблокировали расположенный в регионе военный аэродром Квейрис, который находился в окружении боевиков более двух лет и впоследствии стал важным плацдармом для дальнейшего продвижения сирийской армии.



После освобождения авиабазы Квейрис в восточной части провинции, подразделения САА и отряды народного ополчения осуществили прорыв на южном фронте под Алеппо, освободив от боевиков город Эль-Хадер и несколько поселений к западу от него. Тем не менее попытка дальнейшего прорыва сирийцев на этом направлении в сторону трассы М-5 Дамаск — Алеппо окончилась неудачно.



С наступлением 2016 года освобождение районов провинции пошло по новому пути. Для того чтобы снять угрозу для осажденного города со стороны террористов ИГ, сирийская армия при поддержке российских ВКС начала наступление на север от города Алеппо, используя освобожденный район Квейриса в качестве основного плацдарма. В ходе операции армия Асада перекрыла линии снабжения противника на севере провинции и вступила в противостояние с боевиками ИГ за контроль над населенными пунктами Нубболь и Аз-Захра. Шиитские анклавы находились в осаде на протяжении четырех лет и держались только за счет гуманитарной помощи, сбрасываемой с воздуха. Уже 3 февраля 2016 года САА и проиранские отряды ополчения прорвали блокаду городов и усилили темпы наступательной операции на северных и северо-восточных окраинах Алеппо.

Федеральное агентство новостей /

Однако не теряли времени и боевики «Исламского государства»: в феврале 2016 года под их контролем оставалась существенная часть провинции, а также восточная часть соседней Хамы. В этих условиях ИГ и его союзники предприняли последнюю крупную попытку отрезать сирийские войска в Алеппо от большой земли — атаковать трассу Ханассер — Итрия — Ас-Саламия, считавшуюся единственной связью осажденного города с «большой землей».



21−22 февраля боевики при поддержке союзных формирований атаковали блокпосты правительственных войск на северной оконечности «дороги жизни» в районе Ханассера, уже 23 февраля захватив сам населенный пункт. Результатом нападения ИГ и группировки «Джунд аль-Акса» стало блокирование Алеппо и полное прекращение поставок для сирийской армии и мирного населения, остававшегося в городе.

Федеральное агентство новостей /

В ответ на действия боевиков в Ханассере командование сирийской армии направило в район боевых действий спецподразделения САА «Силы Тигра» под руководством полковника Сухейля аль-Хасана. Спецназ получил задачу отбить все потерянные позиции и тем самым возобновить работу «дороги жизни». В итоге 26 февраля отряды сирийской армии при активной поддержке «Хезболлы» освободили Ханассер и, заняв деревни Миная и Жукха, фактически взяли отряды «Исламского государства» в «мешок» севернее ключевого города.



Главным последствием разгрома «Исламского государства» здесь стала полная потеря террористами стратегической инициативы на юге Алеппо. Несмотря на то, что сирийская армия продолжала бои с ИГ в провинции вплоть до лета 2017 года, а «дорога жизни» представляла собой крайне опасный для передвижения коридор, боевики ограничивались лишь короткими вылазками и набегами, но создать опасность для правительственных войск на этом направлении так и не смогли.

Пальмирский фронт

Начиная с 9 октября 2015-го Россия увеличила интенсивность вылетов боевой авиации в Сирии. За сутки с авиабазы Хмеймим было совершено 64 боевых вылета на самолетах Су-34, Су-24М и Су-25СМ с атаками по 55 объектам ИГ. Главной целью на этом этапе стала стабилизация обстановки в районе Пальмиры с последующим переходом частично деморализованной сирийской армии в контрнаступление.



Первые операции близ Пальмиры стартовали 5 ноября. Ключевой задачей на первом этапе наступления сирийских войск при поддержке ВКС РФ было ликвидировать последствия прорыва ИГ и отбросить боевиков от трассы М-5. На протяжении следующих нескольких недель основной целью ВС САР стали стратегические высоты вокруг Мхина и Пальмиры. 17 ноября силы САА заняли Джебель аль-Хазм и получили огневой контроль над Мхином. Темпы продвижения сирийской армии поддерживались авиационными и ракетными ударами, которые наносились по боевикам ИГ силами России.

Федеральное агентство новостей /

Существенный подрыв финансово-экономической базы и человеческого ресурса боевиков ИГ сказался на боеспособности группировки. В результате 22 ноября 2015 года правительственные силы заняли горный район Джебель Мхин, освободили поселение Хаварин, а к 23 ноября полностью зачистили населенный пункт Мхин. Удерживавшие эти рубежи боевики ИГ отступили в Эль-Каръятейн. В тот же день армия также взяла под свой контроль фермы Аль-Кадри и горы Джебель Хайян, вплотную приблизившись к «пальмирскому треугольнику» — перекрестку ключевых трасс на западном въезде в город.



Тактика растягивания сил исламистов приносила свои плоды: уже к 7 декабря сирийские правительственные силы установили полный контроль над шоссе Пальмира — Хомс. Однако полноценно начать операцию по освобождению древнего города сирийской армии при поддержке ВКС РФ удалось только в марте 2016 года, после купирования угрозы на фронте под Алеппо.



9 марта 2016 года начались массированные авиаудары ВКС РФ по району Пальмиры, а также по путям снабжения «Исламского государства» из Ракки и Дейр эз-Зора. После артподготовки командование сирийской армии объявило о начале штурма Пальмиры. Уже к 13 марта части 18-й танковой дивизии, сирийского спецназа «Силы Тигра», бригада «Соколы пустыни», а также силы иракского шиитского ополчения и, как сообщалось, сотрудники российской «ЧВК Вагнера» подошли вплотную к городу с юго-западного направления, встав напротив горы Джебель Касьюн. В течение дня были взяты под контроль три стратегические высоты, что позволило вскрыть оборону террористов и пройти к городской черте Пальмиры.

Федеральное агентство новостей /

17 марта силы исламистов, воспользовавшись песчаной бурей, начали контратаку в горах Джебель Хайян к юго-западу от древнего города. Нападение удалось отразить, однако в тот же день под Пальмирой в ходе выполнения задачи по наведению авиаударов на важнейшие объекты ИГ погиб военнослужащий Сил специальных операций РФ, старший лейтенант Александр Прохоренко. Попав в окружение боевиков, военный вызвал огонь на себя. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Прохоренко было присвоено звание Героя России посмертно.

Федеральное агентство новостей /

18 марта под стенами Пальмиры развернулись полноформатные боевые действия. После взятия высоты Джебель аль-Маттар сирийская армия заняла две высоты в районе акведука, а «Силы Тигра» начали штурм замка Фахр ад-Дина. Параллельно с действиями сирийской армии на земле, поддержку наступающим оказывала российская ударная авиация: согласно заявлению начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Сергея Рудского, силы ВКС совершали до 25 боевых вылетов в день, поддерживая попытки сирийской армии отбить Пальмиру у боевиков ИГ.



Непосредственно штурм города начался 24 марта 2016 года. Удар по боевикам наносили фактически с двух сторон. Основные силы армии и ополчения начали продвижение вглубь города с запада (со стороны Джебель Касьюн и некрополя) и юго-запада (со стороны развязки «пальмирского треугольника»). Второй удар по силам ИГ был нанесен неожиданно с тыла: 24 марта на трассу М-20 с восточной стороны Пальмиры был высажен армейский десант, который занял семь километров стратегического шоссе и впоследствии участвовал в штурме аэропорта.

Федеральное агентство новостей /

25 марта сирийская армия вошла в археологический комплекс Пальмиры и центр современного города Тадмор. Кроме того, правительственные силы освободили большую часть Садов Пальмиры и вошли в современную часть города с юга, достигнув окрестностей взорванного ИГ здания тюрьмы. К вечеру отрядам «Сил Тигра» и «Соколов пустыни» удалось занять высоту Джебель Касьюн и замок Фахр ад-Дина. 26 марта под контроль САА перешла вся территория археологического комплекса. Следом под контроль правительственных войск перешли западные кварталы города, был взят штурмом госпиталь Тадмора и полностью зачищены от террористов Сады Пальмиры.



К вечеру стало понятно, что ИГ не сможет удержать город — после этого боевики начали отступление из Пальмиры. В этот момент разгром ИГ довершила атака армейского десанта, который приступил к штурму аэропорта, превращенного боевиками в крупный узел обороны. Атаки сирийской армии с нескольких сторон и плотная работа ВКС РФ, совершавших в эти дни до 40 боевых вылетов в сутки, вынудили силы ИГ отступить из города.

Федеральное агентство новостей /

Благодаря помощи России сирийская армия смогла вернуть под свой контроль важный стратегический узел и закрепиться в районе газовых полей. Кроме того, эта победа ознаменовала собой постепенное освобождение Сирии от гнета международной террористической группировки. Тем не менее боевики ИГ, несмотря на нанесенное поражение, сохранили мощный наступательный потенциал: полноценной «зоны безопасности» вокруг Пальмиры создать не удалось, и в этих условиях террористы неоднократно совершали рейды против сирийских войск на газовые поля к северо-западу и у восточной границы города — в районе разрушенного элеватора.

«Заря победы» над Алеппо

Вместе с операцией под Пальмирой ключевым фронтом кампании в Сирии в 2016 году оставались продолжающиеся бои за Алеппо и его пригороды. Отбросив силы «Исламского государства» и боевиков других фракций от северных и восточных пригородов, в частности от аэродрома Квейрис и шиитских поселений Нубболь и Аз-Захра, сирийская армия при поддержке России интенсифицировала кампанию по постепенному освобождению Алеппо.



25 июня 2016 года, после превентивных ударов российской авиации и сирийской артиллерии по позициям боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) и «Ахрар аш-Шам», армейские подразделения начали продвижение в северо-западной части провинции. Ключевой целью наступления июня-июля 2016 года стала трасса Кастелло — последний маршрут снабжения боевиков в восточном Алеппо. Для исполнения задачи на фронт были переброшены части 4-й бронетанковой дивизии, Республиканской гвардии САР, а также отряды спецназа «Силы Тигра», отряды ливанского движения «Хезболла» и палестинское ополчение «Лива аль-Кудс».



В течении боев 26−30 июня сирийские войска заняли фермы Аль-Маллах на северной оконечности города, однако дальнейшие попытки продвинуться в северные районы Алеппо встретили ожесточенное сопротивление со стороны боевиков. Оборонявшиеся силы «Джебхат ан-Нусры» и других фракций боевиков, объединенных в оперативный штаб «Фатх Халеб» («Завоевание Алеппо»), удерживали позиции в промзоне Аль-Лейрамун и районе Бани-Зейд на севере города, а также препятствовали входу сирийских военных в район бывшего палестинского лагеря Хандарат и на Анаданское плато.



Тем не менее бои 1−7 июля привели к тому, что САА при поддержке авиации ВКС РФ и курдского ополчения Алеппо получила огневой контроль над трассой Кастелло и фактически перерезала путь снабжения боевиков. Уже к 17 июля армия при поддержке «Хезболлы» закрепилась на трассе, заняв стратегическую высоту Кастелло. В результате этого наступления удерживаемая боевиками восточная часть города Алеппо была полностью осаждена, а к концу месяца армия контролировала Бани-Зейд и Аль-Лейрамун.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, боевикам удалось на короткое время овладеть инициативой и провести операцию по деблокаде восточного Алеппо. 31 июля силы коалиции «Джейш аль-Фатх» общей численностью до 10 тысяч боевиков, включая 95 танков, ракетные установки и большое количество террористов-смертников, развернули широкое контрнаступление на севере и юге Алеппо с целью снять осаду восточных районов. Однако если на севере попытка прорыва имела гораздо меньшие последствия в силу сосредоточений сирийских войск, то на юге города ситуация оказалась гораздо сложнее.



1−6 августа боевики взяли под контроль поселок Аль-Амария, территорию Военной академии Аль-Асад, завязали бои в районе Аль-Хамдания вокруг недостроенного жилого комплекса «1070», а также захватили район Ар-Рамуса, тем самым соединившись с силами, осажденными в восточном Алеппо.

Федеральное агентство новостей /

Прорыв боевиков в район Ар-Рамуса мог существенно осложнить сирийской армии дальнейшее продвижение в Алеппо — главным образом потому, что именно через него проходила финальная часть маршрута «дороги жизни» от Ас-Саламии до Ханассера, по которой снабжали осажденный город. Вместе с тем сирийской армии и поддерживавшим ее ВКС РФ предстояло решить несколько задач на этом направлении, поскольку боевики контролировали основные укрепрайоны, ранее принадлежавшие САА. В итоге бои за юг Алеппо заняли по меньшей мере месяц: только 9 сентября контроль за позициями и снабжение по трассе были восстановлены, а боевики восточного Алеппо снова оказались в осаде.



В осеннюю кампанию 2016 года на попытках незаконных вооруженных формирований вырваться с востока Алеппо и продолжить борьбу был поставлен крест. При поддержке ВКС РФ и ВВС Сирии правительственные войска заняли северные районы анклава, в том числе бывший палестинский лагерь Хандарат. К концу сентября-октябрю 2016 года боевики начали стремительно терять позиции в старых центральных кварталах, примыкающих непосредственно к Цитадели Алеппо — занятый гарнизоном САА средневековый замок так и не был взят боевиками, несмотря на множественные атаки.



17 октября Россия выступила за перемирие в восточном Алеппо, чтобы позволить некоторым гражданским лицам и боевикам эвакуироваться. Главари коалиции «Джейш аль-Фатх» полностью отвергли предложение об эвакуации, однако около 150 боевиков «Ахрар аш-Шам» из восточного Алеппо все же согласились выйти из анклава и были перемещены на трех автобусах в провинцию Идлиб. В то же время полностью провалилась попытка контрнаступления радикалов за пределами Алеппо для прорыва осады.

Федеральное агентство новостей /

5 ноября 2016 года началась операция сирийской армии в восточном Алеппо, получившая кодовое наименование «Заря победы». Она носила стратегический характер: в случае успеха боевики теряли контроль над одним из крупнейших городов страны. Это также означало крах их попыток полностью захватить административный центр провинции, которые проводились с 2012 года.



Для освобождения Алеппо на фронт были переброшены наиболее боеспособные части сирийской армии. Под город с целью его полного освобождения от вооруженных группировок также были передислоцированы и союзники Дамаска, в том числе отряды «Хезболлы». Кроме того, с началом операции массированные удары по позициям боевиков на всем северо-западе САР нанесли ВКС РФ. К операции подключились и корабли оперативной группы ВМФ РФ: в частности, 15 ноября с борта фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота были произведены пуски крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков в провинции Идлиб.



Линия обороны террористов в восточном Алеппо с началом операции таяла буквально на глазах. Наступая одновременно с трех сторон, сирийская армия к 26 ноября взяла под контроль район Ханано — первую точку контроля боевиков, захваченную еще в 2012 году. Уже 28 ноября под контролем армейских сил находилась вся северо-восточная часть анклава, 6 декабря боевики оставили после ожесточенных боев весь Старый город, а 12 декабря пал последний крупный рубеж обороны восточного Алеппо — район Шейх-Саид. Битва была завершена 13 декабря, когда при содействии России и Турции было достигнуто соглашение о прекращении огня, согласно которому боевики должны были уйти из города.



Так закончилась осада «северной столицы» Сирии.

Освобождение Пальмиры

Концентрация проправительственных сил в Алеппо способствовала успеху операции, но также лишала возможности оперативной переброски войск в случае обострения в других районах страны. К декабрю 2016 года проправительственные силы сохраняли контроль над Пальмирой и ее ближайшими окрестностями. Однако на протяжении марта-ноября 2016 года террористы «Исламского государства» неоднократно совершали рейды против сирийских войск на газовые поля к северо-западу от Пальмиры и у восточной границы города.



Воспользовавшись тем, что основные силы сирийской армии были заняты в финальных боях за Алеппо, 8 декабря 2016 года ИГ начало масштабное контрнаступление. Проправительственным силам в городе противостояли по меньшей мере четыре тысячи хорошо вооруженных боевиков из Ракки и Дейр эз-Зора, а также пополнение ИГ, прибывшее из Ирака.

Федеральное агентство новостей /

В результате боев 11−12 декабря террористы вновь захватили Пальмиру: находясь под угрозой полного окружения, гарнизон сирийской армии покинул город, прорываясь с боями к авиабазе Т4 в районе Тияса. Несмотря на то что к концу декабря наступательный порыв ИГ был остановлен тщательным противодействием САА и ВКС РФ, группировка смогла вновь захватить не только район Пальмиры, но и весь комплекс нефтегазовых месторождений к северо-западу от города.



Для операции по восстановлению контроля над Пальмирой были привлечены значительные военные ресурсы Сирии, России, Ирана и Ливана. В район Тияса в спешном порядке были переброшены 5-й добровольческий штурмовой корпус и силы сирийского спецназа. В штаб проправительственных сил направились военные советники РФ, которые обучали солдат и консультировали сирийский генералитет по вопросам ведения боя.



Подразделения Сил специальных операций РФ, работавшие на территории САР, были призваны выполнять обязанности военных инструкторов для бойцов правительственных войск. Кроме того, наступательную группировку войск пополнили проиранские силы ополчения, отряды ливанского движения «Хезболла» и сыгравшие огромную роль во всей операции сотрудники «ЧВК Вагнера».

Федеральное агентство новостей /

Подготовленные силы союзников с середины января 2017 года начали широкое контрнаступление по всей линии фронта. Уже к концу месяца им удалось сдвинуть ее на 15 километров, закрепившись вдоль трассы Хомс — Пальмира и отбросив основные силы ИГ. В феврале 2017 года ключевой целью для сирийских проправительственных сил стало возвращение под контроль газовых месторождений Пальмиры: к 22 февраля в результате зачистки местности вокруг высот передовые отряды контролировали газовый завод Хайян и окрестные холмы.

Федеральное агентство новостей /

К концу месяца сирийская армия подошла к окраинам Пальмиры и начала штурм укрепрайонов ИГ. 1 марта войска начали методичное продвижение в окрестностях Пальмиры: атакуя с запада и юга, к концу дня отряды спецподразделения «Охотники на ИГИЛ» выбили боевиков с западных окраин, взяв штурмом замок Фахр-ад-Дина. Получив огневой контроль над всей долиной Пальмиры, 2 марта правительственные силы начали постепенное продвижение в городские кварталы с трех сторон.



К концу дня, после выхода проправительственных отрядов в район аэропорта Тадмора, боевики в спешном порядке начали отвод сил от Пальмиры в сторону Дейр эз-Зора. Вечером 2 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что Пальмира вновь находится под контролем сирийской армии.

Федеральное агентство новостей /

Бои за Акербат

Для того чтобы добиться стратегического преимущества перед началом глобального продвижения на восток Сирии, правительственным войскам необходимо было закрепиться в пустынных и горных районах провинции Хомс, которые все еще находились под контролем ИГ. В результате трехмесячных боев САА при активном участии русских освободила от «Исламского государства» газовые поля Аш-Шаир к северу от Пальмиры, а проиранские ополченцы заняли фосфатные месторождения Хнейфиса к югу от древнего города.



Потерпев поражение в Центральной Сирии, боевики ИГ все же сохраняли значительные силы и боеспособность и оставались в состоянии наносить крайне болезненные удары по правительственным войскам и ополчению. Неся огромные потери, радикальные исламисты затаились в горных массивах и внутренних районах сирийской пустыни, отведя значительные силы к Ракке. Кроме того, под контролем боевиков был крупный регион в Центральной Сирии на стыке провинций Хомс и Хама. Присутствие террористов в нем существенно осложняло армейскую логистику и не позволяло провести масштабную войсковую операцию по зачистке всего региона от сил ИГ.

Федеральное агентство новостей /

Самой западной ключевой точкой контроля «Исламского государства» был населенный пункт Акербат, расположенный в провинции Хама: в нем и вокруг него боевики сформировали крупный укрепленный район, пользуясь сложным рельефом местности и многочисленными оборудованными в пустыне убежищами. Присутствие в Акербате крупной группировки сил ИГ, постоянно пополнявшейся боевиками из Ракки, представляло собой серьезную угрозу для всей Сирии: в городе скопилось до полутора тысяч боевиков с тяжелым вооружением и боевой техникой, танками, артиллерией и «шахид-мобилями», туда же были переброшены иностранные террористы и диверсанты, оснащенные по последнему слову военной техники.



Первые две попытки окружить укрепрайон Акербата и купировать угрозу продвижения ИГ в Восточной Хаме не увенчались успехом: несмотря на качественную поддержку ВКС РФ, уничтожавших маршруты переброски боевиков, сирийская армия долгое время не могла взломать оборону террористов. Только после прибытия элитных подразделений «Охотники на ИГИЛ» и «Силы Тигра», а также сотрудников «ЧВК Вагнера», оказавших поддержку сирийской армии на земле, район удалось отрезать от коммуникаций и начать операцию по освобождению анклава. «Вагнеровцы» шли в авангарде, проламывая оборонительные порядки игиловцев благодаря отлично отлаженному взаимодействию пехотинцев, артиллерии, танков и БПЛА.



Судьба Акербата была решена ударом с юго-востока — уже 30 августа бойцы ЧВК вышли на его окраины. 1 сентября городок перешел под контроль «вагнеровцев», сдавших его сирийским войскам.

Федеральное агентство новостей /

Прорыв к Дейр эз-Зору

После закрепления в Центральной Сирии и ликвидации террористической угрозы в Восточной Хаме передовые части САА при поддержке России наконец смогли прорвать окружение и деблокировать Дейр эз-Зор, на тот момент более трех лет державший оборону против сил «Исламского государства». С 2015 года российская авиация играла активную роль в обороне города: самолеты ВКС РФ наводились по координатам, присланным защитниками Дейр эз-Зора, и вели плотный огонь по наступающим силам ИГ. Тем не менее к середине 2017-го осажденный город находился буквально на последнем дыхании: снабжение практически не поступало, защитники были разделены на два плохо связанных между собой анклава, а в городских кварталах царили голод и гуманитарная катастрофа.

Федеральное агентство новостей /

Начиная с конца августа 2017 года сирийская армия и военные советники России начали планирование операции по деблокированию Дейр эз-Зора. Ей предшествовало занятие стратегического укрепрайона боевиков в районе Эс-Сухне, ликвидация угрозы ИГ со стороны Акербата и фактический выход сирийских войск на территорию провинции Дейр эз-Зор.



27 августа сирийская армия начала продвижение вдоль трассы Хомс — Пальмира, пробившись к 29-му числу на позиции близ селения Ганем аль-Али в 66 километрах от административного центра. Продвинуться сирийским войскам помогли ВКС РФ, которые за сутки уничтожили 26 единиц техники и два укрепрайона ИГ в окрестностях осажденного города. 31 августа правительственные силы установили полный контроль над горным массивом Джебель аль-Бишри к западу от Дейр эз-Зора.



К 2 сентября «Силы Тигра» совместно с отрядами 5-го добровольческого штурмового корпуса и афганского ополчения «Лива Фатимиюн» продвинулись от горного массива в направлении холмов Джебель Назырат аль-Бишри, Джебель Азман и Джебель Адима, прикрывавших трассу на Дейр эз-Зор. Поддержка российской авиации в эти дни не прекращалась ни на сутки: под удар ВКС РФ попадали склады с боеприпасами, бронетехника, грузовики и огневые точки артиллерии ИГ. В целом, по данным Минобороны РФ, в первые дни сентября 2017 года ВКС РФ совершили более 80 боевых вылетов для поддержки наступления правительственной армии.



5 сентября 2017 года ВКС РФ уничтожили более 100 боевиков ИГ на подступах к городу, а силы ВМФ РФ с борта фрегата «Адмирал Эссен» осуществили пуски крылатых ракет морского базирования «Калибр» по позициям ИГ. Этот удар предрешил падение блокады Дейр эз-Зора: около 14:00 по местному времени наступающие отряды «Сил Тигра» встретились с защитниками города. В тот же день Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о деблокировании Дейр эз-Зора, а Башар Асад поблагодарил сирийских военных и союзников за блестяще проведенную операцию.

Федеральное агентство новостей /

Следующий этап боев в Дейр эз-Зоре растянулся на два месяца: боевики «Исламского государства» не собирались сдавать позиции в захваченных городских кварталах. Однако к 17 октября проправительственные силы при поддержке ВКС РФ, Сил специальных операций и сотрудников «ЧВК Вагнера» окружили оставшиеся силы радикальных исламистов в восточной части города. «Вагнеровцы» в серии чудовищно ожесточенных боев перемололи отряды ИГ на подступах к Евфрату и форсировали саму реку на моторных лодках. Террористы, понимая, насколько критическая сложилась ситуация, бросали в атаку все оставшиеся силы, включая танки и настоящие толпы смертников. Однако все было тщетно: плацдарм постоянно поддерживали огнем артиллерии, бившей с западного берега, и вскоре его расширили, отбив у террористов ряд поселков и загнав оставшихся на острова на Евфрате.



Оказавшись в полном окружении, боевики оказались полностью деморализованы: 3 ноября 2017 года сирийская армия полностью отбила у ИГ город Дейр эз-Зор и его окрестности, а уже 17 ноября пал последний оплот обороны группировки — остров Хувейджа Катыа.

Крах «Исламского государства»

Прорыв проправительственных сил на помощь защитникам Дейр эз-Зора предрешил последовавший вслед за ним военный разгром основных сил ИГ в конце 2017 года. Для того чтобы остановить экспансию террора, требовалось нанести группировке сокрушительное военное поражение, после которого ИГ не смогло бы вести столь широкую деятельность, которую безнаказанно проводило еще совсем недавно. Полная зачистка провинции Дейр эз-Зор и ее административного центра от террористов заняла без малого три месяца.



Первой целью на пути объединенных сил сирийской армии стала фактическая столица «Исламского государства» (после потери Ракки и иракского Мосула) — город Аль-Маядин, расположенный в 40 километрах от Дейр эз-Зора. 4 октября 2017 года отряды Республиканской гвардии САР, 4-й механизированной дивизии и 5-го добровольческого штурмового корпуса при поддержке ВКС РФ и проиранских формирований начали продвижение в сторону города, дойдя до его окраин к 6 октября.



На следующий день, после массированных ударов ВКС РФ по позициям ИГ, правительственные силы взяли под контроль половину города, однако 9 октября вынуждены были отойти после контрнаступления боевиков. Окончательно Аль-Маядин был освобожден 14 октября, после того как сирийская армия осадила его с трех сторон, вынудив боевиков оставить позиции. Уже к 17 октября армейские силы контролировали все территории между Дейр эз-Зором и Аль-Маядином вдоль Евфрата.

Федеральное агентство новостей /

Правительственные силы могли воспользоваться ситуацией и восстановить контроль над нефтегазовыми месторождениями Аль-Омар — крупнейшими залежами сирийской нефти, захваченными ИГ. 20 октября отряды САА пересекли Евфрат, заняв населенный пункт Дибан, и всего через несколько часов достигли окраин комплекса месторождения. Однако попытка возвращения объекта провалилась из-за слабой защищенности плацдарма в Дибане, который был атакован силами радикальных исламистов. В результате армия вынуждена была отступить на западный берег Евфрата и продолжить продвижение на юг. А Аль-Омар впоследствии было захвачено силами США и курдскими формированиями.



Параллельно с продвижениями в районе Аль-Маядина войска САР при активной поддержке проиранского ополчения начали 23 октября операцию по освобождению последнего крупного укрепрайона «Исламского государства» — города Аль-Бу Кемаль. К 26-му числу сводные отряды сирийских войск заняли территорию насосной станции Т2 в 40 километрах от укрепрайона. Однако контратака сил ИГ не позволила реализовать успех в первые дни: подготовив позиции к плотной обороне, отряды радикалов вынудили САА отойти к Аль-Маядину.



Для штурма Аль-Бу Кемаля срочно требовался обходной маневр, и здесь снова поддержали российские самолеты. После того как контратака ИГ была остановлена, 1 ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ, взлетевших с авиабаз в России, нанесли удар по позициям боевиков в окрестностях города. Дополнительную помощь сирийским союзникам оказала армия соседнего Ирака, которая отбила у ИГ погранпереход «Эль-Каим» и отрезала боевиков от трансграничного коридора. Это позволило сирийской армии вновь начать продвижение к Аль-Бу Кемалю и выйти 5 ноября к сирийско-иракской границе в пределах 15 километров от города.



8−9 ноября, соединившись с иракскими ополченцами, САА при поддержке ВКС РФ и «Хезболлы» начала штурм Аль-Бу Кемаля с двух направлений — из сирийской пустыни и от перехода «Эль-Каим». Уже 9 ноября правительственные силы вошли в город, однако боевики не желали оставлять последний крупный населенный пункт, вследствие чего завязались плотные уличные бои. На протяжении месяца Аль-Бу Кемаль несколько раз переходил из рук в руки, при этом ИГ применило массированные атаки террористов-смертников.



Лишь 19 ноября после кровопролитных боев на улицах города сирийская армия заняла населенный пункт, а оставшиеся на западном берегу Евфрата террористы начали спешное отступление через реку в сирийский город Хаджин. К 28 ноября, несмотря на тяжелые потери, правительственные силы Сирии продвинулись вдоль западного побережья, чтобы взять под контроль оставшуюся часть территории ИГ к юго-востоку от Аль-Маядина.



Развязка истории псевдо-«халифата» наступила 6 декабря, когда соединившиеся части армии САР встретились на побережье Евфрата. К тому моменту поредевшие силы боевиков, оставив немногочисленных террористов-смертников против наступающих армейских подразделений, в спешном порядке бежали на восточный берег великой реки. В этот же день Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном разгроме группировки.



А уже 11 декабря президент РФ лично посетил авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии, где объявил о завершении активной фазы операции в Сирии и выводе части российских войск в пункты постоянной дислокации:

«Помогая народу Сирии сохранять свою государственность, отбивать атаки террористов, вы наносите и нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую, нагло и открыто угрожал нашей стране. Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России. Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он ни прятался и ни маскировался».

Так под ударами САР, России и союзников пало «Исламское государство». Несмотря на то что ИГ избежало полного уничтожения, идее создания террористического квазигосударственного образования был нанесен фактически смертельный урон. За два с небольшим года после начала операции России в Сирии союзники разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов, которую только знал мир.

Федеральное агентство новостей /

Однако самым главным следствием победы над силами ИГ в САР стала заявка на возрождение страны из пепла «арабской весны», гражданской войны и террористической резни. Безусловно, Москве и Дамаску предстояло вместе решить еще много проблем на пути восстановления сирийской государственности. Но уже тогда, в конце 2017 года, после военного разгрома ИГ, Сирийская Арабская Республика получила шанс на мирное урегулирование затяжного военного конфликта — благодаря помощи со стороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.