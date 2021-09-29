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Мишустин: бюджетный план поступит в Госдуму в конце сентября
Экономика
Мишустин: бюджетный план поступит в Госдуму в конце сентября
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 сентября. Государственная дума получит на рассмотрение проект бюджета 30 сентября.

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что 30 сентября в нижнюю палату парламента поступит новый бюджетный проект, а также пакет бюджета.

«Проект (бюджета на следующие три года — Прим. ред.) практически готов, сейчас вносятся последние штрихи. Он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки наших граждан, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Завтра проект бюджета будет обсуждаться с парламентариями нового созыва, после чего предстоит его утверждение, отмечает Мишустин. В основе бюджетного плана — поэтапный и постепенный рост социальной поддержки россиян со стороны государства.

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