Мишустин: бюджетный план поступит в Госдуму в конце сентября

Москва, 29 сентября. Государственная дума получит на рассмотрение проект бюджета 30 сентября.

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что 30 сентября в нижнюю палату парламента поступит новый бюджетный проект, а также пакет бюджета.

«Проект (бюджета на следующие три года — Прим. ред.) практически готов, сейчас вносятся последние штрихи. Он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки наших граждан, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Завтра проект бюджета будет обсуждаться с парламентариями нового созыва, после чего предстоит его утверждение, отмечает Мишустин. В основе бюджетного плана — поэтапный и постепенный рост социальной поддержки россиян со стороны государства.