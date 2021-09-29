Бойцы миротворческого соединения ЦВО полностью перешли на новейшие автоматы АК-12

Москва, 29 сентября. Миротворческое соединение Центрального военного округа (ЦВО) полностью перевооружили на автоматы Калашникова АК-12. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

В сообщении отмечается, что накануне военнослужащие получили последнюю партию нового стрелкового оружия из 1,5 тысячи автоматов Калашникова.

АК-12 позволяет устанавливать на него ночные, оптические и коллиматорные прицелы, обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы, а также дает возможность вести огонь в трех режимах — одиночно, автоматически и очередью с отсечкой в два выстрела.

Масса автомата составляет 3,5 кг, дальность прямого выстрела — 440 м, скорострельность оружия — 650 выстрелов в минуту, а калибр — 5,45 мм.

Ранее артиллерийские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили огневые точки и бронетехнику «противника» на учениях в Кемеровской области.

Также сообщалось, что концерн «Калашников» создаст новый стрелковый комплекс, который сможет прицеливаться, стрелять и идентифицировать цели, передает телеканал «360».