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Бойцы миротворческого соединения ЦВО полностью перешли на новейшие автоматы АК-12
Армия
Бойцы миротворческого соединения ЦВО полностью перешли на новейшие автоматы АК-12
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 сентября. Миротворческое соединение Центрального военного округа (ЦВО) полностью перевооружили на автоматы Калашникова АК-12. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

В сообщении отмечается, что накануне военнослужащие получили последнюю партию нового стрелкового оружия из 1,5 тысячи автоматов Калашникова.

АК-12 позволяет устанавливать на него ночные, оптические и коллиматорные прицелы, обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы, а также дает возможность вести огонь в трех режимах — одиночно, автоматически и очередью с отсечкой в два выстрела.

Масса автомата составляет 3,5 кг, дальность прямого выстрела — 440 м, скорострельность оружия — 650 выстрелов в минуту, а калибр — 5,45 мм.

Ранее артиллерийские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили огневые точки и бронетехнику «противника» на учениях в Кемеровской области.

Также сообщалось, что концерн «Калашников» создаст новый стрелковый комплекс, который сможет прицеливаться, стрелять и идентифицировать цели, передает телеканал «360».

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цво калашников миротворцы ВС РФ
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