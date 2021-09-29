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Политик Пискарев: Deutsche Welle нарушала российские законы
Политика
Политик Пискарев: Deutsche Welle нарушала российские законы
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 29 сентября. Больше 20 немецких СМИ аккредитованы при МИД России. Не все из них соблюдают законодательство РФ, заявил депутат Госдумы VII созыва Василий Пискарев.

Среди таких изданий и Deutsche Welle. Деятельность этого медиахолдинга неоднократно получала негативную оценку специалистов Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, уточнил политик.

«Немецкое СМИ находится в поле зрения Комиссии Госдумы с 2019 года, и было замечено в нарушении российского законодательства, вмешательстве в наши внутренние дела», — рассказал Пискарев.

Эти выводы были подтверждены независимыми экспертами. На основании сведений специалистов российская сторона может принять соответствующие меры. Особенно это становится возможным после поддержки ФРГ неправомерных действий в отношении YouTube-канала немецкой редакции RT, пояснил политик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти действия носят характер цензуры.

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