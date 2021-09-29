В правительстве изучили результаты исполнения бюджета в первой половине года

Москва, 29 сентября. Премьер-министр Михаил Мишустин оценил федеральный бюджет по первым шести месяцам года.

Результаты исполнения государственного бюджета являются достаточно хорошими, заявил председатель правительства. Мишустин упомянул о федбюджете в рамках первого полугодия.

По словам премьера, новый проект бюджета предполагает сохранение и продолжение роста государственной поддержки россиян. Как подчеркнул глава кабмина, бюджетный пакет направят в нижнюю палату парламента 30 сентября.

«Сегодня в повестке исполнение федерального бюджета за первое полугодие. Результаты в целом хорошие, они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии», — прокомментировал исполнение бюджета Мишустин.

Председатель Правительства РФ упомянул, что доходы бюджета за первые шесть месяцев 2021 года вышли за пределы прогноза. Так, данные показатели продемонстрировали прибавку примерно на 30%, создав серьезный профицит. Кабинет министров ожидает, что в дальнейшем последует усиление позитивных трендов в экономике РФ.