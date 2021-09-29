Переход владимирского губернатора Сипягина на работу в Госдуму подтвержден официально

Владимир, 29 сентября. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин снимет с себя полномочия главы региона, чтобы продолжить политическую карьеру в кресле депутата Госдумы VIII созыва.

Переход главы региона из исполнительной власти в законодательную официально подтвердили в пресс-службе руководства Владимирской области. Точная дата ухода Сипягина в отставку не сообщается.

«Глава региона Владимир Сипягин принял решение принять мандат депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее о переходе Сипягина в Госдуму сообщили в ЦИК. Губернатор примет мандат члена нижней палаты парламента фракции ЛДПР.