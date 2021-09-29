Daily Express: обломки мощной фашистской ракеты «Фау-2» обнаружили в британском графстве Кент

Лондон, 29 сентября. Профессиональные археологи, братья Колин и Шон Уэлч нашли на территории графства Кент обломки баллистической ракеты «Фау-2», которая использовалась в годы Второй мировой войны.

Данная ракета считалась в гитлеровской Германии «чудо-оружием» и рассматривалась как средство нанесения Великобритании большого ущерба, пишут авторы издания Daily Express. Скорость «Фау-2» превышала пять тысяч километров в час, ее было совершенно невозможно перехватить средствами ПВО середины прошлого века.

«Ракеты летели так быстро. Если бы они попали в цель, вы бы никогда не узнали об этом», — заявил один из братьев Уэлч журналистам.

Для запуска одной ракеты «Фау-2» расходовалось большое количество картофельного спирта, на его изготовление уходило до 30 тонн этого корнеплода, напомнили археологи.

Ранее сообщалось, что российский МИД внимательно отслеживает все ракетные испытания КНДР. Об успешных ракетных стрельбах крейсера «Варяг» и АПЛ «Орел» из акватории Тихого океана по учебным целям вблизи Камчатки информировал телеканал «360».