Соцвыплаты, льготы и «полные карманы»: правящая партия Аргентины готовится к выборам

Правительство Аргентины рассчитывает переложить 160 млн бюджетных песо (1,63 млн долларов) в карманы населения. Для этого планируется повысить минимальную заработную плату и произвести единовременные выплаты льготникам. В целом бюджетные расходы до конца года предполагается расширить до 550 000 млн песо (5,58 млн долларов).

На такой шаг президент Альберто Фернандес решился после провала правящей коалиции «Общий фронт» на первичных выборах и последовавшего правительственного кризиса. И этим меры не исчерпываются.

Федеральное агентство новостей /

Пандемия как предлог

В качестве нового порога минимальной заработной платы выбрана сумма, которая по официальному курсу соответствует 307 долларам, а по неофициальному — 172 долларам.

Предполагается также повысить социальные выплаты для безработных — так называемые «планы», получатели которых несколько часов в неделю занимаются расчисткой пустырей, обочин сельских дорог, покраской заборов и уличных бордюров. Ранее за выполнение «плана» платили 14 500 песо в месяц (139 или 78 долларов в зависимости от курса). Эта сумма теперь вырастет на 10%, составив 50% от «минималки».

По версии властей, поводом для новых социальных льгот является пандемия: помощь государства призвана повысить благосостояние граждан, подпорченное самым длинным карантином в мире и его последствиями. Теперь, когда карантин снят, небольшая помощь от государства поможет аргентинцам восстанавливать экономику.

/ Федеральное агентство новостей

Однако все помнят выступление президента Альберто Фернандеса, который 12 сентября пообещал «наполнить карманы соотечественников деньгами». Обещание это было сделано в 22 часов вечера, когда национальная избирательная комиссия объявила о провале, постигшем правящую коалицию «Общий Фронт» на предварительных первичных парламентских выборах (PASO). Теперь Фернандеса обвиняют в том, что он в оставшиеся до окончательных выборов два месяца старается «перекупить» голоса избирателей. Причем «перекупить» не только за деньги.

Люди подозревают

Заболеваемость в стране действительно снизилась до минимального уровня с июня 2020 года. На 28 сентября средняя недельная заболеваемость составила 1505 случаев в день. Аргентина пережила уже три волны COVID-19, последняя из которой была самой тяжелой. На фоне значимых успехов в вакцинации власти решили снять карантин.

Global Look Press / Mario De Fina / Keystone Press Agency

Экспресс-опрос правой газеты El Clarín, которая регулярно критикует президента Фернандеса, показал, что общественное мнение в аргентинской столице и пригородах не доверяет заявлениям властей. Данные консалтинговой фирмой Management & Fit (M&F) показывают, что 6 из 10 жителей Буэнос-Айреса и окрестностей считают ослабление ограничений, связаных с эпидемиологической ситуацией, предвыборной стратегией правящей коалиции.

Провозгласив «победу над коронавирусом», киршнеристы попробуют перетянуть на свою сторону два миллиона избирателей, которые не дошли до урн 12 сентября, убедить колеблящихся, а также избежать дальнейшей потери голосов.

В качестве выборки Management & Fit (M&F) опросила 1200 человек из разных районов (что означает принадлежность к разным социальным стратам), а сам вопрос звучал так: «Как вы считаете, чем объясняется решение властей о смягчении антиковидных мер?»

57,5% опрошенных ответили, что это предвыборная стратегия «Общего Фронта», и только 30,9% считают, что решение оправдано с медицинской точки зрения и основано на снижении заражаемости. Остальные аргентинцы называют «другие» причины или не знают.

Федеральное агентство новостей /

Налоговая амнистия как предвыборная стратегия

За 54 дня до всеобщих парламентских выборов глава нижней палаты парламента Аргентины, убежденный перонист Серхио Масса, представил проект закона, освобождающий от налоговых задолженностей некоммерческие районные организации. Таковыми являются районные спортивные клубы, клубы по интересам, церковно-приходские организации, библиотеки, а так же пожарные депо — поскольку пожарные в Аргентине тоже являются добровольной организацией. Микропредприниматели, чья налоговая задолженность к 31 августа 2021 не превысит 100 тыс. песо (около 1000 долларов), также могут стать бенефициарами нового закона.

В отношении работодателей не будут списаны долги, касающиеся отчислений в пенсионный фонд или медицинское страхование. Проценты на задолженность можно будет выплатить в 36 и 120 квот (в зависимости от ситуации). Не подпадает под мораторий и так называемый «налог на богатство», введенный в этом году (крупные корпорации обязаны отдавать в казну до 42%).

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Новым законом могут быть охвачены порядка 45 тысяч некоммерческих организаций, чей долг составляет приблизительно 15 млн песо; под него подпадают также 3 миллиона микропредпринимателей, задолжавших государству около 600 тысяч песо.

Принять этот закон — дело небыстрое (проект должен быть одобрен обеими палатами парламента), однако правящей коалиции нужно, чтобы он прошел до 14 ноября, иначе в качестве предвыборной стратегии он окажется бесполезен. Насколько эффективной окажется предвыборная гонка, станет ясно в ближайшие недели. По данным исследования Management & Fit (M&F), 15,3% аргентинцев уже готовы изменить свое решение. Правда, пока непонятно, как именно.

Когда долги не прощаются...

Если в отношении внутренних задолженностей правительство может позволить себе широкие жесты, то ситуация со внешними куда сложнее. Собственно, для того, чтобы выплатить все задуманные субсидии, Альберто Фернандесу придется взять суммы из тех 4,35 млрд долларов, которые приходятся на Аргентину согласно протоколу «Специального права заимствования» (SDR).

Именно такая сумма была взята по безналичному кредиту в рамках международной банковской программы, призванной покрыть ущерб, который нанесла международному сообществу пандемия и ее «побочные явления». Однако в случае Аргентины эти деньги должны пойти на покрытие внешнего долга МВФ. В среду 22 сентября страна уже сделала первый взнос, чтобы оплатить кредит, который экс-президент Маурисио Макри взял еще в 2018 году: речь идет о 44 миллиардах, в счет которых Аргентина на прошлой неделе внесла 1,885 млрд долларов.

Global Look Press / Ralf Hirschberger / dpa-Zentralbild

«Счетчик» МВФ включен уже давно, поэтому до конца 2021 года администрации Фернандеса предстоит выплатить еще почти 400 миллионов (проценты за грядущую ноябрьскую просрочку), — и декабрьскую квоту, которая составляет 1,88 млрд долларов.

Переговоры по пересмотру внешнего долга тяжким грузом легли на плечи министра экономики Мартина Гусмана. По мнению политологов, именно его способность лавировать в сложных ситуациях — плюс личный контакт, установленный в процессе переговоров с главой МВФ Кристалиной Гергиевой — спасли министра от недавней «самозачистки» кабинета министров. Остается надеяться, что удача не оставит Гусмана до конца года: в любом случае государственный аппарат Аргентины ожидают серьёзные испытания.