Молодых спортсменов из России могут обязать компенсировать переход в иностранные клубы

Москва, 29 сентября. Переход молодых российских спортсменов за границу может осложниться в связи с введением обязательства компенсировать этот трансфер.

В Госдуму поступил законопроект, согласно которому при переходе, например, в иностранный клуб спортсмен из России должен компенсировать затраты на свое обучение организации, осуществившей его профессиональную подготовку. Это правило предлагается распространить на лиц, не достигших 23 лет.

Как указано в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте нижней палаты парламента, этот возраст выбран потому, что по разным оценкам именно к 23 годам спортсмен достигает пика физической формы. Кроме того, в этом возрасте он часто завершает обучение в вузе и приобретает нужные качества для участия в профессиональных соревнованиях.

В законопроекте предусмотрены исключения, благодаря которым можно избежать выплаты компенсации. Сюда, например, попали отсутствие предложений от российских клубов в течение шести месяцев после окончания договора оказания услуг по спортивной подготовке или невыполнение условий этого соглашения обучающей организацией.

Ранее российские спортсменки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова попали в число номинантов на звание лучшей европейской легкоатлетки года. С ними за этот титул борются представительницы Голландии, Италии, Польши и других стран.