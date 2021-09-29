Пользователи Сети разглядели спасенного в Магадане малыша косатки в новом видео моряков

Одни из самых крупных хищников на планете — косатки — подплыли вплотную к судну моряков в Магадане. Животные поразили местных жителей свой красотой.

«Вот, за катером идут прям две. Играются красотки. Обалденно, очень красиво! Прямо рядышком совсем», — комментирует происходящее автор видеоролика.

Во время общения с четырьмя крупными млекопитающими рыбак попытался даже погладить одного из них. Мужчина заявил, что, благодаря жизни в Магадане, он может лицезреть такие природные явления.

Однако пользователи Сети заметили не только внешние достоинства крупных животных. По словам комментаторов, одним из представителей китообразных в стае мог стать спасенный ранее малыш.

Несколько недель назад на берегу Охотского моря застрял пятиметровый детеныш косатки. Он не мог самостоятельно выбраться и звал на помощь своих сородичей. К счастью, пострадавшее китообразное удалось освободить. Комментаторы уверены, что новое пришествие косаток непременно связано с произошедшим инцидентом, и гиганты таким образом благодарят за спасение малыша.

Один из очевидцев случившегося подтвердил местной прессе, что в стае действительно мог быть отпущенный на волю малыш. По его словам, на теле хищника были видны многочисленные следы неизвестного происхождения. Однако сам автор видео заявил, что царапины на животном вызваны естественным процессом охоты.

Рыбак, находившийся в лодке, пояснил, что повышенный интерес косаток к прибрежной зоне вызван повышенным количеством рыбы. В этом регионе в больших количествах нерестятся лососевые.