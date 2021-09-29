«Байден солгал»: республиканцы раскритиковали президента США после допроса руководства Пентагона

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«Это была ложь»: республиканцы раскритиковали Байдена после допроса руководства Пентагона

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 15:16
Весь мир
«Это была ложь»: республиканцы раскритиковали Байдена после допроса руководства Пентагона
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP/Rahmatullah Alizadah/STR / XinHua/Keystone Press Agency

Вашингтон, 29 сентября. В Конгрессе США состоялись первые слушания по выводу войск из Афганистана. Для дачи показаний перед комитетом Сената по вооруженным силам были вызваны министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета главнокомандующих Марк Милли.

Одним из ключевых моментов выступления стали слова Милли о том, что президент Джо Байден проигнорировал просьбу военачальников оставить в Афганистане 2,5 тысячи военного персонала, чтобы предотвратить захват Кабула исламским движением «Талибан»1 (запрещено в РФ).

«Я рекомендовал сохранить 2,5 тыс. военнослужащих в Афганистане и я также просил ранее осенью 2020 года сохранить еще 4,5 тыс. военнослужащих. Это мои личные взгляды. Я придерживался мнения, что вывод этих сил неизбежно приведет к краху афганских вооруженных сил и, в конечном итоге, правительства», — сказал председатель Объединенного комитета главнокомандующих.

«Это была ложь»: республиканцы раскритиковали Байдена после допроса руководства Пентагона
wikipedia.org  / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / CC BY 2.0

Лойд Остин, в свою очередь, отметил, что будет «трудно, но возможно» сдержать предстоящие угрозы из Афганистана без присутствия американского контингента в стране. Генерал также поставил под сомнение решения, принятые в ходе 20-летней войны США в Афганистане.

«Мы помогли построить государство, но не смогли сформировать нацию. Тот факт, что афганская армия, которую мы и наши партнеры обучали, просто растаяла, во многих случаях без единого выстрела, застал нас всех врасплох. Было бы нечестно утверждать обратное», — заключил он.

Критика

Заявления представителей высшего военного командования Пентагона о том, что они предупреждали Байдена, вызвали волну критики со стороны республиканцев и обычных американцев.

«Байден продолжает вводить в заблуждение относительно катастрофического выхода из Афганистана», — написал в своем Twitter экс-глава Госдепа Майк Помпео.

«Байден солгал»: республиканцы раскритиковали президента США после допроса руководства Пентагона
wikipedia.org  / Gage Skidmore

«Если это еще не было очевидно, сегодняшнее слушание в Сенате подтвердило: Джо Байден солгал американскому народу о своем плане вывода войск из Афганистана», — написал Марк Медоуз, другой политик, занимавший пост главы администрации Белого дома при Трампе.

«Президент Байден сказал, что никто не предупреждал об опасностях его катастрофического вывода из Афганистана. Это была ложь», — отметил республиканец Том Коттон.

«Генералы противоречат Байдену по поводу Афганистана на слушаниях Сената во вторник. Они подчеркнули, что президент действовал вопреки советам военных, выводя свои войска из страны. Если бы это был Трамп, ему сразу был бы объявлен импичмент», — написал пользователь под ником Squared from Flatland.

«Остин фактически признал в своих показаниях, что три президента не признавали, что миссия войны в Афганистане — создать жизнеспособное афганское правительство и вооруженные силы — потерпела грандиозный провал», — отметила американская журналистка Дженифер Рубин.

Член Палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт 25 сентября потребовала отправить в отставку Байдена и вице-президента Камалу Харис из-за ошибок при выводе войск из Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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