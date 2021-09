«Байден солгал»: республиканцы раскритиковали президента США после допроса руководства Пентагона

Вашингтон, 29 сентября. В Конгрессе США состоялись первые слушания по выводу войск из Афганистана. Для дачи показаний перед комитетом Сената по вооруженным силам были вызваны министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета главнокомандующих Марк Милли.

Generals Confirm Biden Ignored Advice On Afghanistan Withdrawal https://t.co/puq9tRDhmN — Sean Hannity (@seanhannity) September 29, 2021

Одним из ключевых моментов выступления стали слова Милли о том, что президент Джо Байден проигнорировал просьбу военачальников оставить в Афганистане 2,5 тысячи военного персонала, чтобы предотвратить захват Кабула исламским движением «Талибан»1 (запрещено в РФ).

«Я рекомендовал сохранить 2,5 тыс. военнослужащих в Афганистане и я также просил ранее осенью 2020 года сохранить еще 4,5 тыс. военнослужащих. Это мои личные взгляды. Я придерживался мнения, что вывод этих сил неизбежно приведет к краху афганских вооруженных сил и, в конечном итоге, правительства», — сказал председатель Объединенного комитета главнокомандующих.

wikipedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / CC BY 2.0

Лойд Остин, в свою очередь, отметил, что будет «трудно, но возможно» сдержать предстоящие угрозы из Афганистана без присутствия американского контингента в стране. Генерал также поставил под сомнение решения, принятые в ходе 20-летней войны США в Афганистане.

«Мы помогли построить государство, но не смогли сформировать нацию. Тот факт, что афганская армия, которую мы и наши партнеры обучали, просто растаяла, во многих случаях без единого выстрела, застал нас всех врасплох. Было бы нечестно утверждать обратное», — заключил он.

Критика

Заявления представителей высшего военного командования Пентагона о том, что они предупреждали Байдена, вызвали волну критики со стороны республиканцев и обычных американцев.

«Байден продолжает вводить в заблуждение относительно катастрофического выхода из Афганистана», — написал в своем Twitter экс-глава Госдепа Майк Помпео.

Biden continues to mislead about his disastrous withdrawal from Afghanistan. https://t.co/N8QVCSDnkh — Mike Pompeo (@mikepompeo) September 28, 2021

wikipedia.org / Gage Skidmore

«Если это еще не было очевидно, сегодняшнее слушание в Сенате подтвердило: Джо Байден солгал американскому народу о своем плане вывода войск из Афганистана», — написал Марк Медоуз, другой политик, занимавший пост главы администрации Белого дома при Трампе.

If it wasn’t already obvious, today’s Senate hearing confirmed: Joe Biden lied to the American people about his Afghanistan withdrawal plan. — Mark Meadows (@MarkMeadows) September 28, 2021

«Президент Байден сказал, что никто не предупреждал об опасностях его катастрофического вывода из Афганистана. Это была ложь», — отметил республиканец Том Коттон.

President Biden said that no one warned him about the risks of his disastrous Afghanistan withdrawal.



That was a lie. — Tom Cotton (@TomCottonAR) September 28, 2021

«Генералы противоречат Байдену по поводу Афганистана на слушаниях Сената во вторник. Они подчеркнули, что президент действовал вопреки советам военных, выводя свои войска из страны. Если бы это был Трамп, ему сразу был бы объявлен импичмент», — написал пользователь под ником Squared from Flatland.

The Generals Contradict Biden on Afghanistan



Tuesday’s Senate hearing w/ the Sec. Def. & generals underscored that President Biden acted against the advice of the military in his Afghanistan withdrawal.



Had it been Trump, the Prez would be impeached. https://t.co/6DWsNhHsNV — A. Squared from Flatland (@telecomsreg) September 29, 2021

«Остин фактически признал в своих показаниях, что три президента не признавали, что миссия войны в Афганистане — создать жизнеспособное афганское правительство и вооруженные силы — потерпела грандиозный провал», — отметила американская журналистка Дженифер Рубин.

Austin effectively conceded in his testimony that three presidents never acknowledged (or at least never appreciated) that the mission of the war — to create a viable Afghan government and military — failed spectacularly.https://t.co/UV2H9gkq5v — Jennifer 'pro-voting' Rubin (@JRubinBlogger) September 28, 2021

Член Палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт 25 сентября потребовала отправить в отставку Байдена и вице-президента Камалу Харис из-за ошибок при выводе войск из Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.