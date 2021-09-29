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«Разорваться я не могу»: Джанабаева объяснила, почему пропустила день рождения свекрови
Шоу-бизнес
«Разорваться я не могу»: Джанабаева объяснила, почему пропустила день рождения свекрови
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 29 сентября. Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева оправдалась за отсутствие на дне рождения матери Валерия Меладзе. В этот день у нее был запланирован эфир на «Авторадио».

Несколько дней назад мама Валерия и Константина Меладзе — Нелли Акакиевна — отметила 87-летие. Праздник прошел в узком семейном кругу. Поклонники обратили внимание, что на фотографиях с торжества нет избранниц звездных братьев. Многие предположили, что Альбину Джанабаеву и Веру Брежневу просто не позвали, ведь за ними закрепился статус разлучниц. Кроме того, на празднике были дети Валерия и Константина Меладзе от первых браков, поэтому присутствие экс-солисток «ВИА Гры» могло накалить обстановку.

Сама Альбина Джанабаева заявила, что просто «не смогла разорваться» между семьей и работой. Как оказалось, в день рождения свекрови у певицы был запланирован живой концерт в эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

«Конечно, надо быть честной с собой, разорваться я не могу, хоть и честно стараюсь», — отметила певица в эфире радиостанции.

По признанию артистки, она пытается встроиться в рабочий график после рождения дочери Агаты. Джанабаева отметила, что медленно возвращается и привычному образу жизни, однако пока у нее не получается совмещать абсолютно все: материнские, семейные обязанности и свою карьеру.

Вера Брежнева ранее негативно оценила идею совместного проживания с родителями супруга Константина Меладзе. Исполнительница заявила, что ее семье необходимо личное пространство.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Разорваться я не могу»: Джанабаева объяснила, почему пропустила день рождения свекрови
семья меладзе джанабаева
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