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Банк России опубликовал официальные курсы валют на 30 сентября
Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы валют на 30 сентября
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 29 сентября. Курсы доллара и евро увеличились к российской валюте. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Стоимость нацвалюты США выросла на 25,25 копейки и составила 72,76 рубля за доллар. Европейская валюта подорожала на 20,03 копейки, до 84,87 рубля за единицу.

При этом в начале торгов Московской биржи рубль укрепил свои позиции. Биржевая стоимость доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сократилась на 0,25 копейки, до 72,77 рубля. Евро подешевел на 0,06 копейки и закрепился на уровне 85,05 рубля.

Курс национальной валюты России к концу текущего года может оказаться в диапазоне 68-73 рублей за доллар и 78,5-92,7 рубля за евро. Таким прогнозом поделился аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

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