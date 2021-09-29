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Sohu: провокации ВВС США у границ России могут обернуться серьезными последствиями для Пентагона
Армия
Sohu: провокации ВВС США у границ России могут обернуться серьезными последствиями для Пентагона
wikipedia.org  /  Senior Airman Joshua King

Пекин, 29 сентября. Пентагон напрашивается на жесткий ответ Москвы, активизируя полеты стратегической авиации у российских границ. К такому выводу пришли обозреватели китайского издания Sohu.

Ранее стало известно, что 26 сентября три истребителя Су-35С из состава ВКС РФ поднимались в воздух на перехват стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США, который попытался приблизиться к российским границам над Тихим океаном, передает «ПолитРоссия».

Эксперты Sohu отметили, что в приграничных районах России все чаще появляются боевые самолеты и военные корабли западных стран. При этом подобной интенсивности не наблюдалось даже во времена холодной войны. Именно поэтому Россия вынуждена жестко отвечать на западные провокации, отправляя на перехват бомбардировщика ВВС США сразу три истребителя Су-35.

«Хотя B-52 находится на вооружении ВВС США с 1950-х годов, он по-прежнему остается одной из основ сил стратегической авиации. Бомбардировщик может нести ракеты с дальним радиусом действия для поражения целей в глубоком тылу противника», — говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что провокации американских ВВС у границ России могут обернуться серьезными последствиями для Пентагона, так как в Москве неоднократно заявляли, что не намерены терпеть недружественные действия США.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США планируют создать оперативную группу эскадренных миноносцев. Главной целью соединения станет противостояние подводному флоту России в пределах Атлантики, передает «Утро.ру».

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россия сша су-35
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