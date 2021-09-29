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Украина намерена инициировать новые санкции против России из-за Крыма

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 14:25
Политика
Украина намерена инициировать новые санкции против России из-за Крыма
wikipedia.org  /  Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Киев, 29 сентября. Кабинет министров Украины одобрил стратегию по «возврату» Крыма. Трансляция заседания шла в YouTube.

Власти Украины намерены инициировать новые санкции против России из-за Крыма, а также принять различные меры, направленные на «восстановление территориальной целостности Украины». Всего в украинском плане по «возврату» Крыма 158 пунктов, в нем перечислены поручения разным ведомствам и органам страны.

Полуостров Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда большинство избирателей проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. Референдум прошел в соответствии с международным правом.

Ранее был опубликован полный список физических и юридических лиц Украины, попавших под санкции РФ. Москва откажется от ограничительных мер, если Киев прекратит действие санкций.

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Все новости / Политика / Украина намерена инициировать новые санкции против России из-за Крыма
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