Украина намерена инициировать новые санкции против России из-за Крыма

Киев, 29 сентября. Кабинет министров Украины одобрил стратегию по «возврату» Крыма. Трансляция заседания шла в YouTube.

Власти Украины намерены инициировать новые санкции против России из-за Крыма, а также принять различные меры, направленные на «восстановление территориальной целостности Украины». Всего в украинском плане по «возврату» Крыма 158 пунктов, в нем перечислены поручения разным ведомствам и органам страны.

Полуостров Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда большинство избирателей проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. Референдум прошел в соответствии с международным правом.

Ранее был опубликован полный список физических и юридических лиц Украины, попавших под санкции РФ. Москва откажется от ограничительных мер, если Киев прекратит действие санкций.