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Открытие погранперехода «Джабер»: первые сирийцы начали посещать Иорданию
Весь мир
Открытие погранперехода «Джабер»: первые сирийцы начали посещать Иорданию
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Сирийско-иорданский погранпереход «Джабер» возобновил свою работу после продолжительного перерыва. Данная инициатива руководства двух стран была хорошо принята гражданами по обе стороны границы — уже сегодня первые граждане Сирийской Арабской Республики (САР) воспользовались возможностью посетить соседнее государство. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Как полагают в Аммане, открытие сообщения с соседней страной хорошо повлияет на туристическую отрасль и международную торговлю. Справедливость данного предположения доказал первый же день работы КПП — там собралась большая очередь. В то же время иорданские предприниматели уже направили в сторону Сирии грузовики со своей продукцией. 

На сирийско-иорданский границе возобновилась работа погранперехода «Джабер»
Федеральное агентство новостей  / Ахмад Марзук

Министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фарая объявил об открытии пропускного пункта для путешественников и транзита грузов с 29 сентября. В ведомстве отмечают, что возобновление сообщения между двумя странами было организовано с учетом необходимых мер безопасности.

До начала конфликта в Сирии в 2011 году, через КПП «Джабер» ежегодно проходило товаров стоимостью до миллиарда долларов, однако из-за боевых действий на территории САР погранпереход был закрыт. Он возобновил свою работу только в 2018 году, после того как обстановка в южных районах страны стабилизировалась, однако всего через два года пересечение границы было запрещено из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

По плану, объект планировали вновь запустить уже 1 августа 2021 года, однако этого вновь не случилось из-за военного обострения в провинции Деръа. Сейчас все препятствия для работы объекта устранены. Благодаря активному участию сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в регионе завершается процесс мирного урегулирования. Большинство боевиков, ранее захвативших район Деръа аль-Балад, сдали оружие и прошли процесс урегулирования своего статуса, возвращаясь к обычной жизни.

На сирийско-иорданский границе возобновилась работа погранперехода «Джабер»
Федеральное агентство новостей  / Ахмад Марзук

Обеспечение безопасности приграничных территорий и размещение там дополнительных опорных пунктов сирийской армии повлияло на решение Аммана.

Открытие погранперехода предоставляет новые возможности для двусторонней торговли и транзита грузов в другие страны через территорию арабской республики. Производители ближневосточных государств, заинтересованных в перевозке своей продукции через «Джабер», хорошо восприняли решение властей об открытии границы. По данным арабских СМИ, объем товаров, направившихся из иорданского портового города Акаба в сторону Сирии, увеличился на 600%.

На сирийско-иорданский границе возобновилась работа погранперехода «Джабер»
Федеральное агентство новостей  / Ахмад Марзук

Глава иорданской ассоциации компаний, занимающихся оформлением и перевозкой грузов, Дайфулла аль-Акла заявил, что решение об открытии границ оживит коммерческое движение между двумя странами и транзитную торговлю. Кроме того, отмечает чиновник, это снижает транспортные расходы для предпринимателей не только из Сирии и Иордании, но также из Ливана и государств Персидского залива.

Председатель профсоюза отметил, что теперь в порту Акаба необходимо создать новые площади для хранения товаров, отправляющихся через сирийско-иорданскую границу.

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сирия иордания джабер
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