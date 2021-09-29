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Первый энергоблок АЭС «Аккую» начнет работу в 2022 году

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 14:23
Экономика
Первый энергоблок АЭС «Аккую» начнет работу в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  «Фотобанк АО АККУЮ НУКЛЕАР»

Сочи, 29 сентября. Запуск в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую» ожидается в 2022 году. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

АЭС «Аккую» является первой атомной электростанцией, строящейся в Турции, в провинции Мерсин. Создание атомной электростанции осуществляется с участием российской компании «Росатом».

«Строительство идет по плану. <...> Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», — заявил турецкий лидер.

Возведение первого энергоблока АЭС с участием «Росатома» началось в апреле 2018 года. Строительство второго было запущено в апреле 2020 года, а третьего — в марте текущего года.

Отношения России и Турции развиваются в позитивном направлении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Эрдоганом.

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