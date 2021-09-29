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Дипломат Тяпкин назвал «плохой бондианой» нападки на Москву из-за «гаванского синдрома»

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 14:14
Политика
Дипломат Тяпкин назвал «плохой бондианой» нападки на Москву из-за «гаванского синдрома»
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 29 сентября. Домыслы США об облучении неким оружием американских дипломатов в Берлине не являются предметом серьезного разговора. Об этом заявили в МИД России.

Выступления Соединенных Штатов о якобы причастности РФ к плохому самочувствию сотрудников посольства США абсурдны. Нападки Вашингтона на Москву напоминают сюжет из плохой «бондианы», отметил директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин в беседе с журналистами РИА Новости.

Немецкие и американские власти не обращались к посольству РФ в Берлине по теме «гаванского синдрома». Кроме того, сведения об этом появились в изданиях ФРГ в канун визита канцлера Ангелы Меркель в Москву, уточнили в МИД.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс попытался связать Россию с эпизодом ухудшения состояния американских дипломатов. Руководитель разведывательного ведомства подчеркнул, что США не могут сделать конкретных выводов из-за нехватки информации.

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россия сша мид тяпкин
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