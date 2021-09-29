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Панов: Бельский — подходящий кандидат на пост спикера Заксобрания Петербурга

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 14:35
Политика
Панов: Бельский — подходящий кандидат на пост спикера Заксобрания Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Александр Бельский — самая подходящая кандидатура на пост председателя Заксобрания Санкт-Петербурга. Об этом в беседе с ФАН заявил руководитель «Деловой России» в Петербурге, депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Новые люди» Дмитрий Панов.

Накануне стало известно, что спикером Заксобрания Петербурга седьмого созыва избрали депутата от «Единой России», бывшего вице-губернатора города Александра Бельского. Голосование проходило тайно. Кандидатуру Бельского поддержало 40 из 49 присутствовавших депутатов. 

Дмитрий Панов в комментарии ФАН заявил, что Александр Бельский зарекомендовал себя как специалист во всех аспектах его деятельности, от предпринимательства до государственного управления.

«Уверен, что полученный за долгие годы работы профессиональный опыт позволит ему эффективно выполнять возложенные на него с сегодняшнего дня обязанности председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Не сомневаюсь, что Александр Николаевич, как никто, сможет придерживаться курса, озвученного президентом России, на необходимость максимальной консолидации ветвей законодательной и исполнительной власти для достижения национальных целей развития страны. Именно слаженная совместная работа исполнительных органов власти и Законодательного собрания Петербурга позволит выработать максимально взвешенные и вместе с тем оперативные решения, направленные на улучшение социально-экономического положения нашего города», — отметил он.

Панов: Бельский — подходящий кандидат на пост спикера Заксобрания Петербурга
gov.spb.ru  / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Кроме того, Панов подчеркнул, что более очевидного кандидата на это место было невозможно найти.

«Это самая подходящая кандидатура на данный пост», — сказал он.

Ранее политолог, журналист Юрий Светов в беседе с корреспондентом ФАН признался, что верит в успешную работу Александра Бельского в должности спикера Законодательного собрания Петербурга. А политолог, эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что с приходом Александра Бельского на пост спикера Заксобрания явно улучшатся отношения исполнительной и законодательной властей Санкт-Петербурга.

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Все новости / Политика / Панов: Бельский — подходящий кандидат на пост спикера Заксобрания Петербурга
выборы санкт-петербург голосование заксобрание александр бельский
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