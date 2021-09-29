Саммелвуо поблагодарил игроков сборной России по волейболу за выступление на ОИ-2020

Москва, 29 сентября. Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо поблагодарил игроков национальной команды за выступление на Олимпиаде в Токио.

Наставник мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо опубликовал в Instagram-аккаунте новый пост, в котором подвел итоги 2021 года. Наставник поблагодарил игроков национальной команды, ставших серебряными призерами 32-х летних Олимпийских игр.

«Благодарю каждого за самоотдачу и веру в нас! Этот олимпийский год навсегда останется в моей памяти. Медаль Олимпийских игр — награда за долгий путь, который обязательно продолжится, так как страсть к своему делу никогда не исчезнет!» — написал Саммелвуо.

Летняя Олимпиада в Токио, перенесенная на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, проходила с 23 июля по 8 августа. В финале волейбольного турнира сборная России уступила Франции.

Ранее глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев оценил выступление национальной команды на ЧМ в Литве. Подопечные Сергея Скоровича дошли до четвертьфинала турнира, в котором уступили Аргентине.