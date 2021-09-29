Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 15:42
15:39
Происшествия
Заведующая детсадом в Балаково стала фигурантом еще двух уголовных дел
15:37
Политика
Военный эксперт Литовкин озвучил признаки краха мирового господства США
15:36
Весь мир
Открытие погранперехода «Джабер»: первые сирийцы начали посещать Иорданию
15:35
Общество
Пишите письма: как пройдет Всемирный день почты в 2021 году
15:34
Общество
Военно-поисковые сборы «К поиску готов!» стартовали в Челябинской области
15:33
Весь мир
Баранец: Саудовская Аравия устала от американских баз по всему Ближнему Востоку
15:30
Весь мир
Четверо суданских мигрантов погибли в пустынных районах Ливии
15:29
Экономика
Путин: «Турецкий поток» дает Анкаре чувство стабильности
15:27
Политика
Россия обратилась к ЮНЕСКО из-за блокировки немецкоязычных каналов RT на YouTube
15:26
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы из салона Gelandewagen на трассе в Сочи
Все новости

Саммелвуо поблагодарил игроков сборной России по волейболу за выступление на ОИ-2020

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 14:10
Спорт
Саммелвуо поблагодарил игроков сборной России по волейболу за выступление на ОИ-2020
instagram.com  /  @rusvolleyteam/ fivb

Москва, 29 сентября. Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо поблагодарил игроков национальной команды за выступление на Олимпиаде в Токио.

Наставник мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо опубликовал в Instagram-аккаунте новый пост, в котором подвел итоги 2021 года. Наставник поблагодарил игроков национальной команды, ставших серебряными призерами 32-х летних Олимпийских игр.

«Благодарю каждого за самоотдачу и веру в нас! Этот олимпийский год навсегда останется в моей памяти. Медаль Олимпийских игр — награда за долгий путь, который обязательно продолжится, так как страсть к своему делу никогда не исчезнет!» — написал Саммелвуо.

Летняя Олимпиада в Токио, перенесенная на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, проходила с 23 июля по 8 августа. В финале волейбольного турнира сборная России уступила Франции.

Ранее глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев оценил выступление национальной команды на ЧМ в Литве. Подопечные Сергея Скоровича дошли до четвертьфинала турнира, в котором уступили Аргентине.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Саммелвуо поблагодарил игроков сборной России по волейболу за выступление на ОИ-2020
спорт волейбол сборная россии саммелвуо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru