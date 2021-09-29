Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 15:42
15:39
Происшествия
Заведующая детсадом в Балаково стала фигурантом еще двух уголовных дел
15:37
Политика
Военный эксперт Литовкин озвучил признаки краха мирового господства США
15:36
Весь мир
Открытие погранперехода «Джабер»: первые сирийцы начали посещать Иорданию
15:35
Общество
Пишите письма: как пройдет Всемирный день почты в 2021 году
15:34
Общество
Военно-поисковые сборы «К поиску готов!» стартовали в Челябинской области
15:33
Весь мир
Баранец: Саудовская Аравия устала от американских баз по всему Ближнему Востоку
15:30
Весь мир
Четверо суданских мигрантов погибли в пустынных районах Ливии
15:29
Экономика
Путин: «Турецкий поток» дает Анкаре чувство стабильности
15:27
Политика
Россия обратилась к ЮНЕСКО из-за блокировки немецкоязычных каналов RT на YouTube
15:26
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы из салона Gelandewagen на трассе в Сочи
Все новости

Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева подтвердила, что заболела COVID-19

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 14:09
Общество
Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева подтвердила, что заболела COVID-19
Prt Scr youtube.com  /  Скажи Гордеевой

Москва, 29 сентября. Ведущая шоу «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева опубликовала первый пост после госпитализации. Знаменитость подтвердила, что у нее коронавирус.

Артистка попала в больницу в Коммунарке вечером 26 сентября и несколько дней не выходила на связь с подписчиками. СМИ писали, что звезда фильма «Жестокий романс» заболела COVID-19, и эта информация оказалась правдивой.

«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь», — написала Гузеева на своей странице в Instagram.

Телеведущая также убедительно попросила всех не звонить ей или близким, чтобы получить информацию о ее самочувствии. Актриса призвала аудиторию поставить себя на ее место и заранее поблагодарила за понимание. По словам знаменитости, ей сейчас и так страшно. Кроме того, она всегда считала, что здоровье — это очень интимно.

«Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной», — подчеркнула ведущая «Давай поженимся!».

Для лечения Ларисы Гузеевой медики планировали использовать переливание плазмы крови от донора, переболевшего COVID-19, однако актрисе такой способ не понравился. Знаменитость запретила врачам проводить с ней эту процедуру.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева подтвердила, что заболела COVID-19
актриса гузеева коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru