Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева подтвердила, что заболела COVID-19

Москва, 29 сентября. Ведущая шоу «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева опубликовала первый пост после госпитализации. Знаменитость подтвердила, что у нее коронавирус.

Артистка попала в больницу в Коммунарке вечером 26 сентября и несколько дней не выходила на связь с подписчиками. СМИ писали, что звезда фильма «Жестокий романс» заболела COVID-19, и эта информация оказалась правдивой.

«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь», — написала Гузеева на своей странице в Instagram.

Телеведущая также убедительно попросила всех не звонить ей или близким, чтобы получить информацию о ее самочувствии. Актриса призвала аудиторию поставить себя на ее место и заранее поблагодарила за понимание. По словам знаменитости, ей сейчас и так страшно. Кроме того, она всегда считала, что здоровье — это очень интимно.

«Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной», — подчеркнула ведущая «Давай поженимся!».

Для лечения Ларисы Гузеевой медики планировали использовать переливание плазмы крови от донора, переболевшего COVID-19, однако актрисе такой способ не понравился. Знаменитость запретила врачам проводить с ней эту процедуру.