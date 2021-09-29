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Путин отметил положительный вклад Турции в стабилизацию ситуации в Карабахе

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 14:14
Армия
Путин отметил положительный вклад Турции в стабилизацию ситуации в Карабахе
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 29 сентября. Президент РФ Владимир Путин отметил позитивный вклад Анкары в установление перемирия в Карабахе на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча двух лидеров состоялась в резиденции Путина в Сочи. В ходе переговоров Путин отметил положительный вклад Турции в стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе. По словам президента, Турция выступает в качестве одного из гарантов стабильности в регионе.

«Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе», — подчеркнул Путин.

Помимо ситуации в Нагорном Карабахе лидеры двух стран намерены обсудить актуальные международные вопросы, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Турецкий лидер ранее заявлял, что намерен обсудить в ходе визита в Сочи вопрос покупки у России второго полка зенитных ракетных систем С-400.

Ранее турецкий лидер заявил, что рассчитывает на то, что Соединенные Штаты выведут свой воинский контингент с территорий Сирии и Ирака так же, как это было сделано в Афганистане.

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