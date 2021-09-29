Путин рассказал о развитии сотрудничества России и Турции на встрече с Эрдоганом

Сочи, 29 сентября. Отношения России и Турции развиваются в позитивном направлении, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры встретились в Сочи 29 сентября. Путин на переговорах с Эрдоганом отменил успешное взаимодействие Москвы и Анкары по вопросам Сирии и Ливии.

Российский лидер подчеркнул, что Турция и РФ успешно развивают двустороннее сотрудничество и, в частности, успешно нарастили товарооборот в период пандемии коронавируса.

«Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран», — заметил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что события в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье станут темами переговоров Путина и Эрдогана. Также они обменяются мнениями по международной повестке.