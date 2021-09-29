Совбез ООН может продлить на год резолюцию по досмотру судов у берегов Ливии

Нью-Йорк, 29 сентября. Совбез ООН рассмотрит возможность продления резолюции по инспекции судов у берегов Ливии.

Члены международной организации проголосуют по данной инициативе сегодня, 29 сентября. Планируется продлить постановление сроком на один год, что даст возможность государствам-членам и региональным структурам инспектировать суда в открытом море у побережья североафриканской державы для борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми.

#Urgent The Security Council will vote today, Wednesday, on a draft resolution that renews for one year the authorization of member states or through regional organizations to inspect ships on the high seas off the coast of #Libya to combat migrant smuggling and human trafficking — قناة الخضراء _ green tv (Urgent_Libya) (@Greentvmedia) September 29, 2021

До 31 марта 2023 года в регионе также действует европейская операция IRINI, которая призвана поддерживать восстановление мира и стабильности в Ливии. Ее задача заключается в использовании средств морского, воздушного и спутникового базирования для контроля за соблюдением введенного Совбезом ООН эмбарго на поставки оружия в североафриканскую страну.

В частности, IRINI проверяет суда в открытом море у берегов Ливии, которые подозреваются в перевозке боеприпасов, а также отслеживает возможные нарушения на наземных и воздушных маршрутах.

Тем не менее год назад по приказу командования операцией фрегат «Спецес» не досмотрел судно «Чиркин», двигавшееся в сторону Ливии в сопровождении сразу трех турецких фрегатов. Инцидент продемонстрировал, что IRINI не имеет четких инструкций, как действовать в той или иной ситуации.

За ливийским побережьем следит и местная береговая охрана, которую многократно уличали в бесчинствах по отношению к перехваченным мигрантам, пытавшимся незаконно добраться до Европы.

Так, в июле благотворительная организация Sea-Watch из Германии запечатлела на видео, как во время патрулирования Береговая охрана Ливии обстреляла лодку с беженцами, которые пытались уйти от погони.