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Совбез ООН может продлить на год резолюцию по досмотру судов у берегов Ливии
Весь мир
Совбез ООН может продлить на год резолюцию по досмотру судов у берегов Ливии
pixabay.com/PD  / 

Нью-Йорк, 29 сентября. Совбез ООН рассмотрит возможность продления резолюции по инспекции судов у берегов Ливии.

Члены международной организации проголосуют по данной инициативе сегодня, 29 сентября. Планируется продлить постановление сроком на один год, что даст возможность государствам-членам и региональным структурам инспектировать суда в открытом море у побережья североафриканской державы для борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми.

До 31 марта 2023 года в регионе также действует европейская операция IRINI, которая призвана поддерживать восстановление мира и стабильности в Ливии. Ее задача заключается в использовании средств морского, воздушного и спутникового базирования для контроля за соблюдением введенного Совбезом ООН эмбарго на поставки оружия в североафриканскую страну.

В частности, IRINI проверяет суда в открытом море у берегов Ливии, которые подозреваются в перевозке боеприпасов, а также отслеживает возможные нарушения на наземных и воздушных маршрутах.

Тем не менее год назад по приказу командования операцией фрегат «Спецес» не досмотрел судно «Чиркин», двигавшееся в сторону Ливии в сопровождении сразу трех турецких фрегатов. Инцидент продемонстрировал, что IRINI не имеет четких инструкций, как действовать в той или иной ситуации.

За ливийским побережьем следит и местная береговая охрана, которую многократно уличали в бесчинствах по отношению к перехваченным мигрантам, пытавшимся незаконно добраться до Европы.

Так, в июле благотворительная организация Sea-Watch из Германии запечатлела на видео, как во время патрулирования Береговая охрана Ливии обстреляла лодку с беженцами, которые пытались уйти от погони.

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