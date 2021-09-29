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Михалков чудом избежал травмы из-за упавшей декорации во МХАТе
Шоу-бизнес
Михалков чудом избежал травмы из-за упавшей декорации во МХАТе
wikipedia.org  /  Petr Novák/CC BY-SA 3.0

Москва, 29 сентября. Режиссер Никита Михалков чуть не пострадал во время спектакля «12» во МХАТе им. Горького. Тяжелый предмет упал с высоты 30-ти метров и рухнул в сантиметрах от ног постановщика.

В Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова продолжается капитальный ремонт. Режиссер, а также актерская труппа вынуждены показывать свои работы на других площадках. Так, несколько показов спектакля «12», в котором ключевую роль играет Михалков, прошли во МХАТе на Тверском бульваре. Один из выходов на сцену чуть не обернулся для автора «Утомленных солнцем» трагедией.

В середине действия с высоты примерно 30 метров на подмостки упал тяжелый предмет, едва не угодивший прямо в известного режиссера. По счастливой случайности, предмет пролетел в нескольких сантиметрах от Никиты Михалкова. Несмотря на инцидент, постановщик не стал прерывать спектакль, а как настоящий профессионал продолжил играть.

После окончания постановки был проведено небольшое расследование: сначала были предположения, что сверху сорвалась штанкета. Однако монтировщики выяснили: Михалков чудом избежал травмы из-за части декорации от спектакля, который играли накануне. Как сообщает «МК», руководство МХАТа им. Горького пытается всячески замолчать историю. После инцидента был составлен соответствующий акт, однако в документе виновными значатся только работники постановочной части.

По словам театральных специалистов, верхние крепления (непосредственно над сценой) должны проходить ежегодную проверку. Кроме того, декорации на штанкетах должны быть тщательно закреплены по правилам техники безопасности. Директор Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова — Игорь Попов — подтвердил случившиеся, однако комментировать инцидент отказался.

Никита Михалков на днях прибыл в Ташкент для участия в кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути». На церемонии открытия он поговорил с журналистами и объяснил, почему российским режиссерам бессмысленно бороться за «Оскар».

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