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Роспатент перечислил десять лучших изобретений России в XXI веке
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Роспатент перечислил десять лучших изобретений России в XXI веке

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 13:53
Экономика
Роспатент перечислил десять лучших изобретений России в XXI веке
pixabay.com  /  Parentingupstream

Москва, 29 сентября. Наиболее перспективные отечественные разработки показали на торжественной церемонии в столице.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности озвучила самые лучшие изобретения российских ученых. В их число вошли шесть изделий медицинского назначения. Об этом пишет РИА Новости.

Статус самого лучшего устройства получила 3Д-матриксная структура для доставки лекарственных средств. Она была создана в МГУ имени М.В. Ломоносова. Далее расположились «липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза», созданные Минпромторгом и «Фармсинтезом». На третьем месте оказался протез митрального клапана сердца Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

Также в список победителей вошли магнитно-резонансный томограф для обследования конечностей Александра Мишкиниса («С.П. Гелпик») и аппарат помощи при ходьбе с системой определения желательных параметров шага в среде с препятствиями («ЭкзоАтлет»).

Важным для дальнейшего технологического развития был признан способ получения композиции для бор-нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей Международного научно-исследовательского центра инновационных технологий, Института ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН и Института синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова РАН.

Изобретатель и бизнесмен Александр Редекоп считает, что изобретение чего-либо является достаточно важным процессом, которым к тому же всегда можно увлечься и которому вполне реально научиться.

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