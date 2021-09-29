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Владимир Путин поздравил актрису Аллу Демидову с 85-летием

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 13:36
Общество
Владимир Путин поздравил актрису Аллу Демидову с 85-летием
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov /CC BY-SA 3.0

Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Аллу Демидову с юбилеем. Актрисе исполнилось 85 лет 29 сентября.

Поздравительную телеграмму главы государства, адресованную артистке, опубликовали на сайте Кремля. Путин назвал юбиляршу блестящей драматической актрисой и отметил, что она прошла внушительный профессиональный путь, заслужив уважение коллег и любовь зрителей.

«Ваша творческая палитра необычайно широка», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, Демидова обладает многогранным талантом, прекрасным вкусом и индивидуальностью. Это позволяет актрисе чувствовать себя уверенно и в кино, и на театральной сцене, добавил Путин. Подводя итог, президент выразил уверенность, что артистка еще не раз порадует поклонников новыми интересными работами.

Ранее Владимир Путин поздравил с юбилеем оперную певицу Анну Нетребко, которой исполнилось 50 лет 18 сентября. Глава государства отметил ее потрясающую артистичность и редкий по красоте голос.

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путин актриса демидова
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