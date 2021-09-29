Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Сочи, 29 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Вместе с Эрдоганом прилетели глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, руководитель Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

Канцелярия президента Турции передает, что переговоры Путина и Эрдогана уже начались.

Ранее сообщалось, что события в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье станут темами переговоров Путина и Эрдогана. Также главы государств обсудят двусторонние отношения.